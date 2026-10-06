Diésel rojo: ¿Qué es, por qué Trump autorizó su uso en carreteras y qué lo hace más barato?

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Estados Unidos difirió el pago de impuesto y abrió temporalmente el uso en carreteras del llamado diésel rojo, una mezcla teñida que suele utilizarse en maquinaria agrícola, equipos de construcción y otros vehículos. Se trata de una medida que busca contribuir a una disminución en el precio de este combustible.

El pasado 5 de octubre, el presidente Donald Trump publicó una orden ejecutiva en pleno aumento de los precios del diésel en dicho país. Instruyó al Departamento del Tesoro determinar si puede diferir los pagos del impuesto federal al contribuyente, aplicables para este combustible.

Además, fijó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) no imponga ciertas penalizaciones por vender o utilizar diésel teñido en las carreteras del 5 de octubre al 31 de diciembre. Esto contribuye a una disminución en el costo del diésel rojo para agricultores, transportistas y otros consumidores.

¿Qué es el diésel rojo?

Conocido en Estados Unidos como “dyed diesel”, lleva colorante solo para identificarlo como un combustible destinado a determinados usos no gravados con el impuesto federal de combustible para carretera. Su color rojo no significa que sea una mezcla diferente al diésel convencional.

Las leyes federales establecen que determinados combustibles de diésel no destinados a uso carretero deben estar teñidos, antes de abandonar las instalaciones de distribución.

Este diésel es usado principalmente en tractores agrícolas, maquinaria de construcción, excavadoras, bulldozers y otras que no usan las vías públicas como parte de su función, de acuerdo con el IRS.

¿Por qué es más barato?

El diésel rojo suele ser más económico que otros combustibles por los impuestos y no porque tenga menos energía o porque sus compuestos sean distintos.

Actualmente, el IRS establece un impuesto federal de 24.4 centavos de dólar por galón de diésel convencional y una tasa de 0.1 centavos destinada al fondo federal para tanques subterráneos.

Para el diésel rojo, no se aplica el impuesto de 24.4 centavos, aunque sí se incluye la tasa de 0.1 centavos por galón.

Las personas que empleen el diésel rojo en vehículos de carretera para un uso gravado de impuestos quedarían sujetas al llamado “back-up tax, que corresponde a 24.4 centavos por galón, sumado a una penalización por uso indebido.

¿Disminuirá el precio del diésel rojo?

La orden ejecutiva señala que el Departamento del Tesoro debe emitir las reglas que determinarán quiénes se verían beneficiados con el uso del combustible rojo, así como las operaciones cubiertas y cuándo deberían pagarse los impuestos diferidos. También ordena explorar mecanismos, incluida legislación, para eliminar eventualmente la obligación de pagar esos impuestos diferidos.

La Casa Blanca calcula que un tanque de 250 galones de diésel rojo representaría un ahorro de aproximadamente 61 dólares si se elimina o difiere el impuesto

Sin embargo, el precio final de este combustible depende de varios factores, tanto el costo del petróleo, refinación, transporte, almacenamiento, comercialización e impuestos estatales.

Reuters señaló que los impuestos federales y estatales representan solo una parte del precio actual del diésel.

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