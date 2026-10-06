Sheinbaum y Kuri chocan por visita de Ronald Johnson

La participación del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en un evento encabezado por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, generó un reclamo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según la analista Martha Anaya, en su colaboración para UnoTV, Sheinbaum reclamó que no habían sido invitadas dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, el Gabinete de Seguridad Federal ni la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, a lo largo del día se conocieron imágenes en las que aparecían representantes de instituciones de seguridad.

Por ello, Anaya destacó que “quedan mal, simplemente muy mal”, pues el reclamo se da sin todos los elementos a la mano.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.