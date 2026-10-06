SMN vigila dos zonas de desarrollo ciclónico: una sube a 100% en el Atlántico y otra mantiene 90% en el Pacífico

Foto: Cuartoscuro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este martes 6 de octubre que mantiene en vigilancia dos zonas de baja presión con 100% y 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y en siete días, una en el océano Atlántico y otra en el océano Pacífico.

La zona ubicada en el Atlántico aumentó a 100% su probabilidad de desarrollo ciclónico, mientras que la localizada en el Pacífico mantiene 90%. Además, el SMN prevé la formación de otra zona de baja presión frente a las costas del sur del país.

Zona de baja presión en el Atlántico: frente a Veracruz y Tamaulipas

La zona de baja presión que se encuentra en vigilancia en el océano Atlántico está frente a las costas de Veracruz y Tamaulipas.

La zona de #BajaPresión sobre el océano #Atlántico incrementó a 100 % su probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Se localiza a 170 km al este del Puerto de Altamira, #Tamaulipas. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/CSlouo6JCI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2026

De acuerdo con el último reporte del SMN, aumentó a 100% la probabilidad de desarrollo ciclónico tanto en las próximas 48 horas como en siete días.

El sistema se localiza a 170 kilómetros al este de Puerto de Altamira, Tamaulipas, y se desplaza lentamente hacia el este.

Zona de baja presión en el Pacífico: al sur de Oaxaca

En el océano Pacífico, el SMN mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión ubicada al sur de las costas de Oaxaca.

La zona de #BajaPresión sobre el océano #Pacífico se mantiene con 90 % de probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Se localiza a 320 km al sur de Lagunas de Chacahua, #Oaxaca. Detalles, en el gráfico pic.twitter.com/UKelDCD2N9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2026

El sistema mantiene 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y en siete días.

Se localiza aproximadamente a 320 kilómetros al sur de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste.

Prevén otra zona de baja presión frente a Guerrero, Oaxaca y Chiapas

El SMN también prevé la formación de una zona de baja presión al sur de las costas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, la cual mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en siete días.

¿Qué estados deben estar en alerta por los sistemas en vigilancia?

Por la ubicación y evolución de las zonas de baja presión, los estados que deben mantenerse atentos son:

Tamaulipas y Veracruz , en el Golfo de México.

y , en el Golfo de México. Así como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, en el Pacífico mexicano.

Protección Civil despliega Misión ECO en Veracruz

Ante la presencia de la zona de baja presión frente a las costas de Veracruz, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, desplegó una Misión ECO a la entidad para coadyuvar en las labores de prevención.

Debido a la presencia de la zona de baja presión frente a las costas de #Veracruz, @laualzua, titular de la #CNPC despliega una #MisiónECO a la entidad para coadyuvar en las labores de prevención. pic.twitter.com/r61KjTxHul — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 6, 2026

Además, se llevó a cabo una reunión de coordinación con personal de la Secretaría de Marina (Semar) en el puerto de Veracruz para articular las acciones operativas, ante las tormentas previstas.

Un equipo más se dirige al Puesto de Comando en Poza Rica para sumarse a las acciones y atender los posibles efectos de este fenómeno, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil,

Cierran puertos en el Golfo de México y Pacífico mexicano

Debido al temporal de lluvias, la Secretaría de Marina informó sobre el cierre de puertos para embarcaciones mayores y menores.

Golfo de México

Embarcaciones mayores: Veracruz: Tuxpan

Embarcaciones menores: Veracruz: Tuxpan, Cazones, Nautla y Tecolutla

⚠️Debido al temporal de lluvias, @SEMAR_mx informa cierre de #puertos 🚧 en el Golfo de México:



🚢 Embarcaciones mayores:

– Veracruz: Tuxpan.



⛵Embarcaciones menores:

-Veracruz: Tuxpan, Cazones, Nautla y Tecolutla.



🔴 Mantenerse informados e implementar precauciones a la… pic.twitter.com/m5dYDCAeSR — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 6, 2026

Pacífico mexicano:

Embarcaciones menores: Guerrero: Puerto Marqués

⚠️ @SEMAR_mx informa cierre de #puertos 🚧 en el Pacífico mexicano:



⛵ Embarcaciones menores:

– Guerrero: Puerto Marqués.



🔴 Mantenerse informados e implementar precauciones a la navegación, actividades portuarias, turísticas, deportivas, de pesca, ribereñas y de playa. pic.twitter.com/SUcfhPU9Iy — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 6, 2026

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