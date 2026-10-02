Arranca octubre y la Güera de las Estrellas da los horóscopos de la semana: ¿qué le depara a cada signo?

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Octubre llegó con distintos movimientos para los signos del zodiaco, urante su participación en el noticiero A las Nueve en Uno, la Güera de las Estrellas compartió sus horóscopos para este mes y explicó qué pueden esperar los 12 signos zodiacales.

La astróloga señaló que sus predicciones toman en cuenta la astrología, las efemérides, los planetas y los astros, por lo que pidió a sus “estrellitas de luz” poner atención a las recomendaciones para cada signo.

Aries: define tus relaciones y evita discutir por dinero

Para Aries, octubre será un mes para definir relaciones sentimentales, laborales y profesionales.

La Güera de las Estrellas explicó que Venus retrógrado llevará a este signo a revisar la manera en que ama y lo que pide en sus relaciones, además de que podrían reaparecer temas que necesitan solución.

También recomendó evitar discusiones financieras y no escapar de la responsabilidad afectiva.

Tauro: puede llegar dinero, pero cuida tu economía

Tauro tendrá un mes protagonista. De acuerdo con la astróloga, después de la Luna de la cosecha podría comenzar a recibir dinero relacionado con aquello que sembró durante el año, especialmente desde mayo.

Sin embargo, pidió tener cuidado con el cuerpo y la economía, incluso si llegan pagos retrasados o dinero que le debían.

En el amor, señaló que Tauro necesita buscar estabilidad real y no promesas. Su clave para este mes es decir lo que siente.

Géminis: cuidado con el trabajo y los movimientos económicos

Para Géminis, octubre estará marcado por una revisión de rutinas y trabajo. La Güera pidió prestar atención a la salud y señaló que Urano estará retrógrado en este signo. También mencionó la llegada de contratos, pero recomendó no firmarlos después del 24 de octubre.

Además, pidió tener cuidado con los movimientos económicos, los malos entendidos y los enojos. Su clave para este signo es evitar las discusiones.

Cáncer: hogar, familia y límites

Cáncer tendrá el hogar y la familia como uno de sus principales temas durante octubre. La astróloga señaló que este signo podría realizar reparaciones en casa y vivir procesos de cierre de ciclos en su vida personal.

También recomendó prestar atención a las relaciones con el padre, figuras de autoridad y jefes. La clave para Cáncer será poner límites.

Leo: buen momento económico, pero evita aparentar

Leo enfrentará una tensión entre el brillo personal y las necesidades de la pareja, de acuerdo con la lectura de la Güera. En materia económica, señaló que será un buen momento para este signo, particularmente después del 15 de octubre, cuando Plutón estará directo.

Sin embargo, recomendó evitar las apariencias y mantener la autenticidad. Su clave para octubre es ser auténtico.

Virgo: orden financiero y oportunidades laborales

Virgo tendrá un mes marcado por el orden financiero. La astróloga señaló que podrían pagarse deudas y organizarse presupuestos.

También mencionó la posibilidad de recibir pagos pendientes y aseguró que existe una oportunidad importante durante octubre para este signo.

En el amor, recomendó ser más selectivo. Además, señaló que podría aparecer una propuesta del pasado, aunque relacionada con el ámbito laboral. Su clave es tomar las oportunidades que lleguen.

Libra: cambia prioridades y reconoce tu valor

Para Libra, la Luna nueva del 10 de octubre marcará un periodo importante. La Güera de las Estrellas señaló que este signo comenzará una etapa de 52 días de fortuna y que este momento marcará su año personal.

Entre sus recomendaciones están cambiar de imagen, revisar las prioridades, trabajar en la autoestima y analizar cuánto cobra por su trabajo. En el amor también habrá redefiniciones. La clave de Libra será encontrar su valor.

Escorpio: llegan cambios, amor y reconciliaciones

Escorpio será uno de los signos con mayor movimiento durante octubre, según la astróloga. Señaló que este signo podría experimentar cambios importantes, incluido un cambio de imagen, además del regreso de situaciones del pasado amoroso que podrían servir para cerrar ciclos.

También habló de amor y reconciliaciones, mientras que su recomendación para Escorpio es practicar la introspección. Añadió que, después de un año complicado para este signo, octubre podría representar una etapa de mayor brillo y una racha positiva para cerrar el año.

Sagitario: se destraban trámites y llegan nuevos círculos

Octubre será, para Sagitario, un mes para destrabar situaciones pendientes. La Güera mencionó viajes, trámites legales, documentos y estudios, además de cambios en los círculos sociales.

Algunas amistades podrían alejarse, pero también podrían llegar nuevas personas que realmente aporten al signo. La astróloga recomendó comenzar desde ahora a planear lo que se quiere hacer en 2027, pues considera que estos últimos meses del año mostrarán aspectos de lo que viene para el siguiente.

Capricornio: se destraban dinero y documentos

Capricornio tendrá movimientos relacionados con reformas en casa, documentos, trámites y proyectos. La Güera destacó especialmente el 15 de octubre, cuando Plutón estará directo, pues señaló que podría destrabarse la economía de este signo y algunas situaciones relacionadas con dinero o documentos.

También mencionó la posibilidad de realizar una negociación o comprar algo importante. Su clave para octubre es soltar el control y la preocupación. Además, recomendó evitar discusiones y procurar un buen trato con la pareja y en casa.

Acuario: transformación personal y profesional

Para Acuario, octubre estará marcado por una transformación personal y profesional. La astróloga señaló que podría presentarse un cambio de trabajo o el cierre de algún capítulo de la vida laboral.

También recomendó revisar las experiencias recientes para poder soltar y sanar, pues consideró que octubre puede aportar situaciones importantes y ayudar a quitarse un peso de encima. La clave para Acuario es soltar aquello que no le aporta valor.

Piscis: apoyo económico y atención con los celos

Piscis será otro de los signos favorecidos durante octubre, según la Güera de las Estrellas.

La astróloga habló de apoyo económico, movimientos y ayuda por parte de la pareja. Sin embargo, pidió tener cuidado el 20 de octubre con los celos y la inseguridad. La clave para Piscis será prestar atención a su intuición.

¿Cuáles son los signos más favorecidos en octubre?

Al final de su participación en A las Nueve en Uno, la Güera de las Estrellas señaló cuáles considera que tendrán mayores beneficios durante octubre.

De acuerdo con su lectura, los signos favorecidos son Aries, Tauro, Libra, Escorpio y Piscis.

En tanto, recomendó prestar mayor atención a Cáncer, Capricornio y Géminis, debido a la influencia que atribuyó a Mercurio retrógrado.

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