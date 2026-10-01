Trabajadores del SNTSS protestan; exigen aumento salarial del 10%

| 15:51 | Alberto Manuel Rodríguez | Uno TV

Trabajadores llegaron a la sede nacional del sindicato y pidieron la destitución de Rafael Olivos.
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Foto: Uno TV

Trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) se manifestaron este jueves frente a la sede nacional del sindicato para exigir la destitución de Rafael Olivos, secretario general del sindicato del IMSS, y un aumento salarial del 10% al sueldo base.

Protesta del SNTSS sube de tensión

Los trabajadores llegaron al inmueble después de avanzar en marcha y comenzaron a realizar reclamos en el exterior de la sede sindical. Durante la movilización se registraron gritos y momentos de tensión entre los manifestantes, quienes mantuvieron sus exigencias frente al inmueble.

En medio de la protesta, uno de los trabajadores escaló la puerta de acceso a la sede nacional, mientras continuaban las consignas y reclamos.

Manifestantes bloquean ambos sentidos de Circuito Interior, a la altura de avenida José Vasconcelos y Juan Escutia, por lo que se recomienda como alternativa vial avenida Veracruz y avenida Mazatlán.

¿Qué exigen los trabajadores del SNTSS?

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentran:

  • La destitución de Rafael Olivos.
  • Un aumento salarial del 10% al sueldo base.
  • Mantener la protesta frente a la sede nacional del SNTSS.

La movilización permanece en la zona, con trabajadores concentrados en el exterior del inmueble.

Protesta continúa frente a sede nacional

Hasta el momento, los trabajadores continúan con la protesta y mantienen presencia frente a la sede sindical.

Se espera que durante la movilización se conozcan posibles acuerdos o posicionamientos oficiales relacionados con las demandas de los trabajadores.

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