“Los números hablan por sí mismos”: Inzunza minimiza firmas que piden su salida

Foto: Cuartoscuro

El senador Enrique Inzunza Cázarez respondió a la entrega de más de 23 mil firmas ciudadanas que piden su salida del Senado y que enfrente ante autoridades estadounidenses un proceso relacionado con presuntos vínculos con el crimen organizado en Sinaloa.

El legislador, quien actualmente se encuentra sin grupo parlamentario, aseguró que respeta las expresiones ciudadanas, pero destacó el número de personas que votaron por él en las elecciones.

“Yo respeto cualquier expresión, pero a mí me eligieron casi 650 mil sinaloenses, hombres y mujeres libres y honestos”, declaró.

Enrique Inzunza responde a las firmas

Cuestionado sobre si considera menor la cantidad de personas que firmaron para pedir su salida del Senado, Inzunza volvió a mencionar los votos que obtuvo en Sinaloa.

El senador señaló que fueron cerca de 650 mil personas las que lo eligieron mediante un ejercicio democrático.

“650 mil personas de Sinaloa, libres, honestos en un ejercicio democrático, creo que los números hablan por sí mismos”, afirmó.

La respuesta ocurrió después de que ciudadanos entregaran más de 23 mil firmas para solicitar que el legislador deje su cargo.

Piden salida del senador

La petición ciudadana también plantea que Enrique Inzunza enfrente ante autoridades de Estados Unidos el proceso por el que, según los señalamientos expuestos durante la jornada, sería requerido por presuntos vínculos con grupos delictivos en Sinaloa.

Hasta el momento, Inzunza ha centrado su respuesta pública en destacar el respaldo obtenido en las urnas y en señalar que respeta las expresiones de quienes cuestionan su permanencia en el Senado.

El senador fue cuestionado directamente sobre las 23 mil firmas, pero en lugar de comparar ambas cifras, reiteró el número de votos con los que llegó al cargo.

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