VIDEO: cámara registra ataque en secundaria de Torreón; se escuchan varias detonaciones

Cámara capta agresión en secundaria de Torreón. Foto: Magda Guardiola/Getty

Una cámara de seguridad ubicada en las inmediaciones de la Secundaria General Número 13, en el ejido La Unión de Torreón, Coahuila, registró parte del momento en que dos presuntos agresores irrumpieron en el plantel y comenzó el ataque que dejó una subdirectora muerta y tres personas lesionadas.

En la grabación se observa la llegada de los agresores a las inmediaciones de la escuela. Segundos después se escuchan varias detonaciones, mientras personas que se encontraban cerca reaccionan ante lo ocurrido. De acuerdo con las autoridades, los presuntos responsables son dos hermanos de 18 años y exalumnos del plantel, quienes fueron detenidos después de la agresión.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Video: así se escucharon las detonaciones durante la balacera reportada en la secundaria número 13 del ejido La Unión, al norte de Torreón.



Los sonidos fueron captados por una cámara de seguridad de una vivienda cercana al plantel. pic.twitter.com/ygF3Mf6JEA — Meganoticias Laguna  (@MeganoticiasTOR) October 1, 2026

Varias detonaciones alertaron a vecinos de la secundaria

El registro de la cámara permite escuchar varias detonaciones en un periodo breve. En el audio también se distinguen gritos de personas que alertaron sobre lo que ocurría dentro de la escuela.

En los primeros reportes se habló de posibles artefactos explosivos. Sin embargo, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, señaló que todavía se investigaba con precisión qué ocurrió y qué tipo de objetos fueron utilizados.

Posteriormente, autoridades y medios locales reportaron que los agresores habrían utilizado petardos como parte de la agresión, además de armas blancas. Medios señalaron que los atacantes detonaron petardos y posteriormente agredieron a sus víctimas con machetes.

El fiscal también señaló que, hasta ese momento, no se había confirmado el uso de armas de fuego y que las autoridades continuarían con las investigaciones para determinar exactamente cómo se desarrolló el ataque.

La autoridad educativa de #Querétaro informó que colaborará con la Fiscalía para esclarecer el 4taque y revisar posibles responsabilidades dentro del ámbito escolar. Además, anunció que reforzará acciones de #prevención, capacitación y convivencia en los planteles. Hasta el… pic.twitter.com/Isb0jhtrIe — Uno TV (@UnoNoticias) October 1, 2026

Además, tres personas resultaron lesionadas, entre ellas dos alumnos; uno de ellos fue reportado en estado grave. De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal Federico Fernández, los dos presuntos responsables son hermanos, tienen 18 años y habrían sido alumnos de esa misma institución. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el móvil y determinar con precisión la forma en que ocurrió la agresión.

¿Qué se sabe sobre la agresión en una escuela de Torreón?

La Fiscalía de Coahuila informó que dos hombres mayores de edad fueron detenidos como probables responsables de una agresión con arma blanca en un plantel del Ejido La Unión, en Torreón. El ataque dejó a una mujer sin vida y cuatro personas lesionadas: dos docentes, un alumno y otra mujer. Uno de los docentes se reporta en estado delicado, mientras que el alumno permanece con estado de salud reservado y la otra mujer se encuentra estable.

¿Qué han informado las autoridades sobre el ataque?

De acuerdo con las primeras investigaciones, las autoridades señalan que se trató de un hecho aislado y descartan el uso de explosivos y armas de fuego. La Fiscalía mantiene las indagatorias y trabaja con áreas de inteligencia federal para esclarecer lo ocurrido, mientras el Gobierno estatal coordina acciones con Educación y Seguridad para acompañar a la comunidad escolar y reforzar las medidas preventivas.

Así detuvieron a los presuntos agresores de la secundaria de Torreón

Tras el ataque, habitantes del ejido La Unión intervinieron para someter a los dos jóvenes señalados como responsables y posteriormente los entregaron a las autoridades. En redes sociales circula un video que muestra el momento posterior a la detención. En las imágenes se observa a dos jóvenes en el suelo, rodeados por varias personas, mientras son trasladados hacia el exterior del plantel.

Advertencia; el siguiente material contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

Circula ese video al.momento de la detención de los agresores de la secundaria del ejido la unión de aquí de torreon pic.twitter.com/1XEVg45EJM — Ing. Mamarre (@martin_warrior1) October 1, 2026

El material también muestra a algunos de los presentes golpeando a los detenidos. Otras personas piden que sean ingresados nuevamente a la escuela ante el temor de que pudieran escapar.

La participación de particulares en la retención ocurrió antes de que los jóvenes quedaran formalmente a disposición de las autoridades. La Fiscalía deberá determinar su responsabilidad mediante la investigación correspondiente.

Por su parte, elementos de seguridad acudieron al plantel y mantuvieron un operativo en la zona para atender a las personas lesionadas, resguardar a la comunidad escolar y recabar indicios. La investigación continúa para esclarecer el ataque, determinar el móvil y establecer las responsabilidades legales correspondientes.