Manzanillo, Tecomán y Armería cierran actividades de playa por cercanía del Huracán Polo

Suspenden actividades turísticas en playas de Colima. Foto: Cuartoscuro

Ante el fortalecimiento del huracán Polo y las condiciones previstas para las costas de Colima, autoridades estatales determinaron la suspensión de actividades turísticas, recreativas y deportivas en playas de Manzanillo, Tecomán y Armería.

También se analizaron los inmuebles ubicados en los 10 municipios de Colima que podrían habilitarse como refugios temporales, en caso de que las condiciones meteorológicas lo requieran.

Suspenden actividades en playas de Manzanillo, Tecomán y Armería

Como parte de las acciones preventivas, quedaron suspendidas las actividades turísticas, recreativas y deportivas en las playas de Manzanillo, Tecomán y Armería.

Se revisaron las capacidades operativas, el personal, las unidades y los recursos disponibles para atender posibles afectaciones relacionadas con el ciclón tropical.

Las autoridades solicitaron a la población y a los turistas no ingresar al mar ante las condiciones asociadas al huracán y al fenómeno de mar de fondo.

También se pidió a los prestadores de servicios turísticos asegurar o retirar el mobiliario y equipo instalado en las playas, con el objetivo de reducir posibles riesgos y daños.

Cierran puerto a embarcaciones menores

La Capitanía de Puerto informó el cierre a embarcaciones menores de 500 UAB a partir de este martes 22 de septiembre.

La medida responde a las condiciones generadas por el huracán Polo y el fenómeno de mar de fondo, que puede provocar oleaje elevado y condiciones adversas para la navegación.

Además, desde la tarde del martes, personal de Protección Civil realiza recorridos preventivos por la franja costera de Colima para verificar las condiciones y atender posibles situaciones de riesgo.

Protección Civil pide evitar rumores

La Unidad Estatal de Protección Civil de Colima mantiene vigilancia permanente sobre la trayectoria y evolución del huracán Polo.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente mediante fuentes oficiales, atender las recomendaciones de Protección Civil y evitar compartir rumores o información que no haya sido verificada.

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