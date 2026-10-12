Arrestan a Selma Blair tras atacar a tripulación de un vuelo e intentar abrir la puerta del avión en el aire

Selma Blair se ve involucrada en polémica: ¿qué pasó? | Foto: AFP

Selma Blair, actriz de películas como “Hellboy” y “Legalmente rubia“, habría provocado un altercado a bordo de un vuelo de Delta Airlines, en donde habría golpeado a un auxiliar de vuelo y mordido a otro tras intentar abrir la puerta del avión en el aire, según informó este lunes el portal estadounidense TMZ.

El medio de comunicación compartió la grabación de las comunicaciones del avión en el que viajaba la actriz, en la que se escucha a las autoridades solicitando asistencia médica en la puerta de embarque tras recibir informes de lesiones leves, incluyendo una hemorragia nasal y marcas de mordeduras.

“Quisiéramos solicitar personal médico después de un incidente con un pasajero“, se escucha en los audios retomados por TMZ, en los que no se menciona el nombre de la estrella de Hollywood.

🚨 Selma Blair allegedly caused chaos aboard a Delta Airlines flight — punching one flight attendant and biting another after trying to open the plane's door in the middle of the flight. pic.twitter.com/YnfqQEjRsN — TMZ (@TMZ) October 12, 2026

Arrestan a Selma Blair tras incidente en los aires

Selma Blair habría protagonizado un enfrentamiento con personal del vuelo que la trasladaba hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, lo que habría derivado en un conato con la tripulación, de acuerdo con TMZ.

La Autoridad Portuaria de Nueva York confirmó al portal web que dos auxiliares de vuelo reportaron lesiones y que uno de ellos fue trasladado al hospital.

La también actriz de “Juegos Sexuales” fue detenida y llevada a un hospital para ser evaluada, donde permanecía al momento en que TMZ dio a conocer la noticia del altercado en los aires.

Asimismo, el portal estadounidense aseguró que el FBI se encontraba investigando el incidente que resultó en dos personas lesionadas.

¿Qué pasó con Selma Blair y los auxiliares del vuelo?

La grabación de las comunicaciones indica que la pasajera aparentemente se golpeó con la cabeza contra un panel divisorio de la cabina y las autoridades aguardaban su llegado al aterrizar el avión.

Un representante de Selma Blair declaró a TMZ que la actriz “sufrió una emergencia médica que dio lugar a la conducta mencionada”, y ofreció el parte médico tras aterrizar.

“Tras el aterrizaje, recibió atención médica inmediata y, actualmente, se encuentra estable”. Representante de Selma Blair

Hasta el momento, no se ha aclarado qué provocó la emergencia médica o si la actriz podría enfrentar cargos penales por lo sucedido.

Cabe destacar que, en 2016, la propia Selma Blair fue evacuada en camilla tras protagonizar un altercado a bordo de un avión, por lo que este no es el primer incidente de estas características en el que se ve involucrada.

¿Quién es Selma Blair?

Selma Blair nació cerca de Detroit, Michigan, el 23 de junio de 1972. Tras graduarse de la Universidad de Michigan en 1995, con títulos en Inglés y Psicología, se mudó a Nueva York para dedicarse a la actuación, según el portal de Biography.com

Uno de los primeros roles protagónicos de Blair ocurrió en 1999, cuando interpretó a Cecile Caldwell en “Juegos Sexuales“, junto a estrellas como Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar y Ryan Phillippe.

Esta no sería la última vez que compartiría créditos con Whiterspoon, pues volvieron a trabajar juntas en el año 2001 en “Legalmente Rubia“, comedia romántica que tendría una secuela en la que ya no tuvo participación.

Sin embargo, para el año 2004 fue elegida por Guillermo del Toro para interpretar a Liz Sherman en “Hellboy“, papel que repetiría cuatro años más tarde en “Hellboy II: El Ejército Dorado“, junto a Ron Perlman y Doug Jones.

Su papel más reciente fue en la serie de televisión de 2026 llamada “S.W.A.T Exiles“, mientras que su última aparición pública antes del incidente del avión fue el pasado 1 de octubre durante el evento “State of the Arts: An Evening at The Jewish Museum“.

Cabe destacar que Selma Blair anunció en 2018 que padecía esclerosis múltiple (EM), una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central y la médula espinal. En noviembre de 2025, informó que se encontraba en remisión de dicha enfermedad.

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