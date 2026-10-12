Sheinbaum designa a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México en Perú

Lydia Antonio de la Garza. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Lydia Antonio de la Garza como embajadora de México ante Perú, al enviar su nombramiento al Senado de la República por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Antonio de la Garza es integrante del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y actualmente se desempeña como directora ejecutiva “B” del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), organismo de la Cancillería.

¿Quién es Lydia Antonio de la Garza?

La funcionaria cuenta con más de 25 años de trayectoria en el servicio público, durante los cuales ha trabajado en la promoción de los intereses de México y la protección de los derechos de los connacionales.

Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero.

A lo largo de su carrera, ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Secretaría de Economía.

En esta última dependencia, supervisó la operación de acuerdos comerciales suscritos con más de 50 países y encabezó negociaciones institucionales para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

México busca fortalecer relaciones con Perú

El nombramiento se presenta en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Perú.

La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que el Gobierno de México mantiene la disposición de avanzar en el fortalecimiento de los vínculos bilaterales, con el objetivo de impulsar la prosperidad compartida y la integración de América Latina.

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