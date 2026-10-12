JAPAM ofrece 100% de descuento en multas y recargos por agua en San Juan del Río

Descuentos en pago de agua. Foto: Cuartoscuro

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de San Juan del Río, Querétaro, ofrece 100% de descuento en multas, recargos y reconexiones mediante el programa “¡Borrón y Cuenta Nueva!”, vigente del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026. La campaña busca apoyar la economía de las familias y facilitar la regularización de adeudos en el servicio de agua potable.

¿Hasta cuándo estará vigente el programa “Borrón y Cuenta Nueva”?

Los usuarios interesados en acceder a los beneficios podrán realizar sus gestiones del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026.

El programa contempla la condonación del 100% de multas, recargos y reconexiones. Sin embargo, el beneficio está sujeto a la revisión y al análisis de cada caso, por lo que es necesario consultar las condiciones particulares del adeudo.

¿Dónde solicitar el descuento de JAPAM?

Las personas interesadas en regularizar sus adeudos deberán acudir a la sucursal centro de la JAPAM, en San Juan del Río, Querétaro.

El horario de atención para realizar las gestiones es el siguiente:

Días: de lunes a viernes

Horario: de 8:00 a 16:00 horas

Lugar: sucursal centro de la JAPAM

¿Cuál es el objetivo de la campaña?

Con el programa “¡Borrón y Cuenta Nueva!”, la JAPAM busca facilitar que las familias sanjuanenses regularicen sus pagos pendientes del servicio de agua potable, mediante descuentos en multas, recargos y reconexiones.

La iniciativa estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que los usuarios con adeudos podrán acudir a la sucursal centro para solicitar la revisión de su caso y conocer si cumplen con las condiciones para recibir el beneficio.

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