JAPAM ofrece 100% de descuento en multas y recargos por agua en San Juan del Río
La iniciativa estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que los usuarios con adeudos podrán solicitar la revisión de su caso.
La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de San Juan del Río, Querétaro, ofrece 100% de descuento en multas, recargos y reconexiones mediante el programa “¡Borrón y Cuenta Nueva!”, vigente del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026. La campaña busca apoyar la economía de las familias y facilitar la regularización de adeudos en el servicio de agua potable.
¿Hasta cuándo estará vigente el programa “Borrón y Cuenta Nueva”?
Los usuarios interesados en acceder a los beneficios podrán realizar sus gestiones del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026.
El programa contempla la condonación del 100% de multas, recargos y reconexiones. Sin embargo, el beneficio está sujeto a la revisión y al análisis de cada caso, por lo que es necesario consultar las condiciones particulares del adeudo.
¿Dónde solicitar el descuento de JAPAM?
Las personas interesadas en regularizar sus adeudos deberán acudir a la sucursal centro de la JAPAM, en San Juan del Río, Querétaro.
El horario de atención para realizar las gestiones es el siguiente:
- Días: de lunes a viernes
- Horario: de 8:00 a 16:00 horas
- Lugar: sucursal centro de la JAPAM
¿Cuál es el objetivo de la campaña?
Con el programa “¡Borrón y Cuenta Nueva!”, la JAPAM busca facilitar que las familias sanjuanenses regularicen sus pagos pendientes del servicio de agua potable, mediante descuentos en multas, recargos y reconexiones.
La iniciativa estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que los usuarios con adeudos podrán acudir a la sucursal centro para solicitar la revisión de su caso y conocer si cumplen con las condiciones para recibir el beneficio.
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