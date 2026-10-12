México en riesgo de envejecer pobre

El analista Luis Rubio comenta que México enfrenta retos estructurales que podrían comprometer su desarrollo en las próximas décadas, entre ellos el avance tecnológico, el envejecimiento de la población y las deficiencias del sistema educativo.

Desde esta perspectiva, explica, el país no está aprovechando las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para impulsar su economía, mientras que el llamado bono demográfico se ha desperdiciado por la falta de inversión suficiente en educación, salud e infraestructura.

En su opinión, para Uno TV, señala que a estos desafíos se suma la transformación de la relación con Estados Unidos, ante una realidad política y económica a la que México necesita adaptarse. Sostiene que el país continúa respondiendo con esquemas del pasado, sin una estrategia clara frente a los cambios internacionales.

A su consideración, plantea que el principal reto es construir un liderazgo capaz de unir a los mexicanos, superar la división política y establecer una visión de largo plazo para enfrentar los problemas estructurales del país.

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