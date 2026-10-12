¿Puedes votar en EE. UU. sin hablar inglés? Esto dice la ley sobre la ayuda en español

Voto en español en Estados Unidos. Foto: Envato.

Si vives en Estados Unidos y el inglés todavía te cuesta trabajo, hay algo que debes saber antes de acudir a las urnas: la ley federal permite que muchos votantes reciban asistencia de una persona de su elección, y algunas jurisdicciones tienen la obligación de ofrecer materiales electorales en español. Estas protecciones también se aplican durante las elecciones de 2026, aunque el tipo de ayuda disponible depende del lugar donde vivas.

La diferencia es importante: no hablar inglés no elimina por sí solo tu derecho a votar, pero tampoco significa que todos los centros electorales deban tener boletas en español.

¿Qué dice la ley sobre votar en español en Estados Unidos?

La Ley de Derecho al Voto de 1965 (Voting Rights Act) incluye disposiciones para proteger a las personas que pertenecen a minorías lingüísticas. Su sección 203 exige que determinadas jurisdicciones proporcionen asistencia electoral en otros idiomas, incluido el español, cuando cumplen los criterios establecidos por la legislación federal.

El Centro Brennan para la Justicia explica que las personas que necesitan apoyo lingüístico pueden recurrir a distintas formas de asistencia, aunque la disponibilidad de materiales bilingües depende de las obligaciones de cada jurisdicción.

Voto hispano en Estados Unidos. Foto: Envato.

El Censo de Estados Unidos identifica los lugares sujetos a la sección 203 mediante criterios que consideran, entre otros factores, la población ciudadana en edad de votar con dominio limitado del inglés y su nivel educativo.

Esto significa que la obligación de ofrecer boletas e información electoral en español no es idéntica en todos los estados ni condados. Si necesitas esos materiales, conviene consultar con anticipación a la oficina electoral local.

¿Quién puede ayudarte a votar si no dominas el inglés?

Existe otra protección que puede resultar especialmente útil para los votantes hispanohablantes. La sección 208 de la Ley de Derecho al Voto permite que una persona que necesita asistencia para votar por una discapacidad o por no poder leer o escribir elija a alguien que la ayude.

La persona elegida puede ser un familiar, un amigo u otra persona de confianza. La ley federal establece excepciones: el votante no puede elegir a su empleador ni a un representante de su sindicato laboral para recibir esta asistencia.

La Unión Americana de Libertades Civiles de Pensilvania (ACLU-PA) ofrece información en español sobre los derechos de quienes necesitan ayuda lingüística al participar en las elecciones.

Hay una distinción que merece atención: poder llevar a una persona que te ayude no significa que esa persona pueda decidir por ti. Tu voto debe reflejar tu propia voluntad. La asistencia está destinada a facilitar que puedas ejercer ese derecho, no a sustituir tu decisión.

¿Qué pasa si tu centro de votación no ofrece boletas en español?

Si llegas a votar y descubres que no hay materiales en tu idioma, lo primero es averiguar qué asistencia debe proporcionar tu jurisdicción. No todos los centros están sujetos a las mismas obligaciones federales.

Puedes seguir estos pasos:

Pregunta al trabajador electoral qué servicios de asistencia lingüística están disponibles

Consulta si puedes recibir ayuda de la persona que elegiste conforme a la ley

Contacta a la oficina electoral de tu condado si consideras que no te están proporcionando la asistencia que corresponde

Busca orientación en español antes del día de la elección para evitar sorpresas

La Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC) ofrece información en español sobre la ley Help America Vote Act (HAVA), que establece disposiciones para la administración electoral y el acceso al voto.

También puedes consultar la guía de USA.gov sobre las leyes de accesibilidad para votantes, que explica las protecciones federales y recomienda contactar con las autoridades electorales estatales o locales para conocer las opciones disponibles.

¿Cómo denunciar si te niegan la asistencia para votar?

Si crees que una autoridad electoral está vulnerando tus derechos, puedes pedir una explicación, documentar lo ocurrido y buscar asesoría. No des por hecho que la falta de materiales en español constituye automáticamente una infracción: primero hay que determinar qué obligaciones legales corresponden a ese lugar.

El Brennan Center también recomienda informarse antes de acudir a las urnas y recurrir a organizaciones especializadas cuando surjan dudas sobre el acceso al voto.

Voto por correo o anticipado, te decimos las diferencias. Foto: Envato.

Para los ciudadanos hispanohablantes, conocer estas reglas puede marcar una diferencia concreta. No necesitas dominar el inglés para que tu participación electoral esté protegida por la ley, pero sí conviene verificar qué asistencia está disponible en tu localidad y cuáles son los requisitos para votar.

Antes de las elecciones de noviembre de 2026, consulta tu registro electoral, los requisitos de identificación de tu estado y los servicios lingüísticos de tu condado. Así podrás llegar preparado y saber qué hacer si necesitas ayuda.

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