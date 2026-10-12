Enfermeras del IMSS temen recetar ante falta de médicos; siguen bloqueos en Nuevo León

Protestas en Nuevo León. Foto: Missael Dávila

Por cuarto día consecutivo, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestaron en Nuevo León y ampliaron los cierres viales a distintas avenidas de Monterrey y San Nicolás de los Garza, acumulando un total de tres bloqueos que provocaron severas afectaciones a la circulación.

Continúan en Nuevo León las protestas de trabajadores del IMSS

Entre las principales inquietudes expuestas durante la manifestación, resalta la advertencia sobre la nueva responsabilidad que asumirá el personal de enfermería a partir de enero, al ser asignados para prescribir medicamentos.

Yolanda Aydé Ortiz Carranza, enfermera general clínica de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 32, manifestó su preocupación al considerar insuficiente la capacitación de apenas 40 horas que les brindaron para asumir dicha responsabilidad.

“Dicen que con 40 horas que nos dieron de un curso y ya estamos aptos para recetar medicamentos,entonces a partir de enero vamos a empezar a recetar medicamentos. No hay médicos, están renunciando por el régimen de jubilaciones y pensiones, porque ya no está vigente para nadie, todos los que lleguen de contrato ya no pueden jubilarse, entonces por eso están renunciando los médicos”.

Señaló, además, que la falta de doctores se debe a renuncias masivas derivadas de los cambios en el régimen de jubilaciones y pensiones, el cual ya no ofrece garantías ni beneficios para el personal contratado recientemente.

Afectaciones viales por protestas en Nuevo León

Uno de los puntos con mayor impacto vehicular fue el cruce de las avenidas Constitución y Félix U. Gómez, donde el personal médico y de enfermería alzó la voz para denunciar presuntas irregularidades y carencias operativas al interior de la institución.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán las acciones de protesta y nuevos bloqueos viales en los próximos días, en sintonía con la movilización convocada a nivel nacional por la base trabajadora del IMSS para visibilizar la problemática en las unidades médicas de todo el país.

Los trabajadores exigen mejores condiciones laborales, un incremento salarial y cambios en las decisiones de la dirigencia sindical.

Ortiz Carranza precisó que la inconformidad no es contra el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) como institución, sino contra sus dirigentes, señalando de forma particular al secretario general Rafael Olivos, a quien responsabilizan por respaldar modificaciones a la ley que consideran perjudiciales para el personal.

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