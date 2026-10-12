Megamarcha nacional de trabajadores del IMSS este 13 y 14 de octubre

Personal del IMSS pide mejoras salariales. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una marcha nacional para este martes 13 de octubre, con el objetivo de exigir mejoras laborales. Además, para el miércoles 14 de octubre, se tiene prevista otra movilización en la Ciudad de México (CDMX).

¿A qué hora será la movilización en CDMX?

De acuerdo con convocatorias difundidas en grupos de Facebook, entre ellos el de la Unión Nacional de Enfermería Mexicana, la movilización en la capital está prevista para las 15:00 horas del 13 de octubre.

El punto de salida será la puerta principal del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado sobre avenida Cuauhtémoc.

Asimismo, para el 14 de octubre se prevén otras movilizaciones en la capital.

La protesta de los trabajadores del IMSS ha recibido el respaldo de representantes de distintas organizaciones sindicales y grupos de trabajadores, entre ellos, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Pemex, el ISSSTE y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC).

Facebook: Unión Nacional de Enfermería Mexicana

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Entre las principales demandas de los trabajadores se encuentran:

La destitución de Rafael Olivos Hernández como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS)

Un aumento salarial

Mejores condiciones laborales

Acciones concretas para atender el desabasto de material médico, insumos y medicamentos

Garantías para evitar represalias contra quienes participen en las protestas

¿Qué avenidas podrían verse afectadas?

Al igual que ocurrió durante las movilizaciones del viernes 9 de octubre, los trabajadores podrían realizar bloqueos en distintas vialidades de la Ciudad de México, entre ellas:

Paseo de la Reforma

Avenida Cuauhtémoc

Avenida Insurgentes

Circuito Interior

Calzada de Tlalpan

Los trabajadores de la salud señalaron que no realizarán un paro de labores, por lo que continuarán brindando atención a los pacientes en los distintos hospitales.

Movilizaciones en los estados para el 13 de octubre

Aguascalientes

Se prevé que los trabajadores se reúnan alrededor de las 15:00 horas en las instalaciones de su sindicato, ubicadas en José María Chávez. La convocatoria indica que los asistentes deberán vestir playera blanca y pantalón de mezclilla.

Jalisco

La movilización está prevista para las 8:00 horas. Los manifestantes partirán de la delegación ubicada en el Centro Médico con dirección al sindicato. Se pidió a los asistentes vestir de rojo y negro.

Puebla

Los participantes se reunirán en la Delegación Estatal Puebla y se dirigirán al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. La movilización está programada para las 15:00 horas.

Oaxaca

Los trabajadores de la salud tienen previsto reunirse a las 16:00 horas en la Fuente de las Ocho Regiones. Desde ese punto, se dirigirán a la explanada del Zócalo, frente a la catedral.

San Luis Potosí

Los trabajadores continuarán con los bloqueos y el plantón permanente frente a las instalaciones de su sindicato. Anunciaron una nueva marcha para este martes 13 de octubre.

Karina Guerrero Salas, enfermera especialista e integrante del movimiento, informó que el plantón comenzó el jueves pasado, luego de una manifestación que partió de la Clínica 50 y recorrió la carretera 57 hasta llegar a la sede sindical.

La trabajadora destacó que el movimiento ha recibido muestras de solidaridad y apoyo con insumos por parte de ciudadanos y derechohabientes.

También detalló que la siguiente movilización comenzará a las 15:00 horas, con salida de Plaza Sendero y destino a la sede del sindicato. Por ello, se prevén afectaciones en la carretera 57 y en algunos tramos del Centro Histórico.

Zacatecas

Los manifestantes convocaron a una movilización en respaldo a los trabajadores del IMSS.

El punto de reunión y salida será Bicentenario Zacatecas, ubicado en avenida Bicentenario, mientras que la llegada está prevista para las 16:00 horas en el Sindicato Sección XXIX, localizado en avenida González Ortega.

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