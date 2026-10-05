Inundaciones en la Comarca Lagunera en Durango: autoridades atienden 130 reportes de viviendas afectadas

Calles inundadas. Foto: Omar Hernández

Las lluvias en Durango provocaron inundaciones, desbordamientos y daños en viviendas y vialidades, principalmente en la Comarca Lagunera, donde la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha recibido 130 folios por afectaciones en los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo.

Inundaciones alcanzan hasta 1.70 metros

De acuerdo con la SSP, el agua alcanzó niveles de entre 50 centímetros y 1.70 metros en comunidades y colonias de los municipios más afectados, por lo que algunas familias tuvieron que ser evacuadas.

Entre los puntos con daños se encuentran los ejidos Poanas, Numancia y 4 de Diciembre, la colonia Villa Jardín, la zona industrial y el periférico de Gómez Palacio.

También se reportaron afectaciones en el ejido La Luz, los ejidos 22 y Martha, así como en el poblado de Amapolas, en Tlahualilo y Mapimí.

Habilitan albergues para familias afectadas

Ante el ingreso del agua a las viviendas, las autoridades habilitaron albergues para atender a las familias afectadas.

Uno de estos espacios opera en la Expo Feria de Gómez Palacio, mientras que en Mapimí fueron destinados instalaciones del DIF y de la Secundaria Máximo.

Los afectados señalaron que las fuertes lluvias también provocaron daños en sus viviendas y pertenencias.

Retiran basura y ramas de los cauces

Como parte del operativo de emergencia, elementos estatales realizan labores de limpieza y retiro de ramas, arbustos y basura que obstruían cauces, factores que, según la SSP, contribuyeron a los desbordamientos de arroyos.

Las autoridades también mantienen recorridos de vigilancia en las presas del estado para supervisar los niveles de almacenamiento y los desfogues, con el objetivo de anticipar posibles riesgos.

Entregan apoyos a familias afectadas

Además de las labores de atención y vigilancia, se distribuyen despensas, hule negro y alimentos calientes entre las familias que resultaron afectadas por las inundaciones.

El operativo de emergencia permanece activo en Durango, con la mayor concentración de reportes en la Comarca Lagunera, mientras autoridades estatales y federales mantienen coordinación ante la posibilidad de nuevas emergencias por las condiciones meteorológicas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.