El maestro tiene 46 años. Foto: Omar Hernández

Autoridades de Durango confirmaron este viernes la detención de Luis Daniel, un maestro de 46 años originario de la capital, por su presunta participación en el delito de pornografía en agravio de niñas, niños y adolescentes.

¿Qué más se sabe del caso en Durango?

El arresto del docente lo realizaron agentes de la Unidad de Mandamientos Judiciales y elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID). De acuerdo con el informe preliminar, la investigación en torno al maestro comenzó luego de presentarse una denuncia en su contra.

Tras integrarse los elementos de la investigación contra el profesor, una jueza especializada en materia penal del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes emitió la orden de aprehensión correspondiente.

Las indagatorias del caso quedaron a cargo del Ministerio Público especializado en delitos contra niñas, niños y adolescentes, adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Legal.

Según el reporte, el detenido se desempeña como maestro y no tiene antecedentes penales. Hasta el momento ni las autoridades educativas ni judiciales han dado su postura sobre el caso.

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