Durango alerta por robo de ganado: refuerzan vigilancia y piden denunciar

El robo de ganado en Durango es muy frecuente. Foto: Omar Hernández

El robo de ganado, conocido como abigeato, representa uno de los problemas más graves para el sector pecuario en el estado de Durango. La Unión Ganadera Regional de Durango (UGRD) destacó que alrededor del 80% de los robos no se denuncia formalmente.

En entrevista vía telefónica, el presidente de la organización, Rogelio Soto Ochoa, informó que, pese a la pérdida económica, muchos productores deciden no denunciar debido a la desconfianza en el proceso o por temor a represalias.

“La afectación más grande es precisamente el robo de ganado. Se está volviendo algo crítico en el estado de Durango porque ya es generacional: si el abuelo fue quien empezó, el hijo lo hace y el nieto lo está haciendo. Es un problema grave, que ya está localizado. Los ganaderos también somos parte de esta complejidad, porque no denunciamos ni damos seguimiento a las denuncias. Queremos pedirles a las autoridades que actúen, pero, si no hay una denuncia, pues no se puede hacer nada”, explicó Soto.

Refuerza seguridad en Durango

Ante la problemática, las autoridades de seguridad reforzaron la vigilancia en los puntos sanitarios de la entidad.

El operativo logró la detención de cuatro hombres originarios de Coahuila en Gómez Palacio que transportaban reses muertas sin vísceras, sin aretes de identificación ni documentación legal.

Tras la detención de estas personas, señaladas de abigeato, se instalaron filtros de inspección en los límites del estado y en puntos de control sanitario para controlar la salida de ganado robado y evitar el ingreso de animales a rastros clandestinos.

Por su parte, el líder ganadero hizo un llamado a que los afectados interpongan las denuncias correspondientes, para que la Fiscalía investigue los casos y dé con los responsables.

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