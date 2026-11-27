¡Salma Hayek y “Canelo” Álvarez, juntos en proyecto especial! | Foto: Cuartoscuro

La actriz veracruzana Salma Hayek y el boxeador tapatío Saúl “Canelo” Álvarez se sumaron como productores ejecutivos de “For the Opponents“, documental ganador de la Palma de oro al Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Cannes 2026, según la revista Variety.

La decisión de sumar a una nominada al Premio de la Academia y un multicampeón mundial tiene el objetivo de impulsar la candidatura de la cinta para competir por el Oscar al Mejor Cortometraje de Acción Real.

Salma Hayek y “Canelo” Álvarez, juntos en “For the Opponents”

La mexicana Salma Hayek volverá a su rol de productora ejecutiva en “For the Opponents“, documental al que calificó como extraordinario y conmovedor, por lo que se dijo orgullosa de pertenecer a dicho proyecto.

“Me parte el corazón sentir el dolor que atraviesa el protagonista en su lucha, tanto por sí mismo como por su familia”. Salma Hayek

Cabe destacar que Hayek Pinault ya fungió como productora ejecutiva de los siguientes proyectos:

“Como agua para chocolate” (Serie) | 2024 – 2026

“Tótem” | 2023

“Santa Evita” (Miniserie) | 2022

“Monarca” (Serie) | 2019 – 2021

“Ella es Cristina” | 2019

“Septiembres de Shiraz” | 2015

“Ugly Betty” (Serie) | 2006 – 2010

“The Maldonado Miracle” | 2003

“En el tiempo de las mariposas” | 2001

Por su parte, Saúl “Canelo” Álvarez aseguró que, al ver a Damián (nombre del joven en el que se centra el documental), se vio a sí mismo de niño. “Yo también empecé muy joven, con un par de guantes y el sueño de convertirme en campeón“, aseguró.

“Esta película me conmovió porque, detrás del boxeador, hay un niño con sus propios sueños y emociones”. “Canelo” Álvarez

Y agregó: “Me enorgullece mucho apoyar una historia que muestra una faceta tan real del boxeo mexicano“.

Cabe destacar que “Canelo” Álvarez tuvo su combate más reciente el pasado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, cuando venció por decisión unánime al francés Christian Mbilli, quien hasta entonces se encontraba invicto.

De esta manera, el boxeador jalisciense recuperó el título mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), consumando también su vigésima segunda victoria por un campeonato mundial.

¿Qué es y de qué trata el documental “For the Opponents”?

Además de “Canelo” y Salma Hayek, Héctor Sulaimán también figura como productor ejecutivo, mientras que Sylvie Plait y Alejandro Arenas actúan como coproductores.

La película “explora los sueños, las expectativas y los vínculos familiares en torno a un niño que intenta abrirse camino en este deporte“, señalaron los productores en un comunicado.

“For the Opponents” ha sido seleccionada para participar en más de 50 festivales internacionales, entre ellos los de Telluride, San Sebastián y Tallinn Black Nights.

Protagonizado por el joven Damián López y rodado en película de 16 mm con un formato de imagen 4:3, “For the Opponents” sigue a Damián, un niño que es inscrito por su padre (quien también es su entrenador) en un combate de boxeo infantil.

“En el duro barrio de Tepito, un joven persigue el gran sueño mexicano: convertirse en campeón de boxeo”, se lee en la sinopsis de “The Opponents“.

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