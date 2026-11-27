Operativo de seguridad en Sinaloa. Foto: Corresponsal

Sinaloa enfrenta una nueva jornada de violencia. El hallazgo de dos hombres asesinados a un costado de la carretera Internacional México 15, una agresión armada contra una comerciante y dos enfrentamientos con corporaciones policiales marcaron la mañana de este viernes 27 de noviembre.

Los acontecimientos se registran a una semana del operativo federal que culminó con la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, en el municipio de Guasave.

Abandonan dos cuerpos junto a carretera federal

En el municipio de Juan José Ríos, al norte de Sinaloa, fueron localizados los cuerpos de dos hombres envueltos en plástico y con heridas de arma de fuego, en el sector conocido como Concheros.

El hallazgo movilizó a elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las investigaciones correspondientes.

De manera extraoficial, trascendió que una de las víctimas podría ser un hombre vinculado con el “Chapo Isidro”; sin embargo, las autoridades no han confirmado su identidad ni dicha versión.

Atacan a mujer mientras instalaba su negocio

En Escuinapa, al sur de la entidad, una mujer identificada como Milagros “N” fue atacada a balazos cuando se disponía a iniciar la venta de tacos de birria sobre el malecón del municipio.

La comerciante fue auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada a un hospital del IMSS Bienestar, donde permanece en estado grave, según información preliminar.

Corporaciones municipales y federales desplegaron un operativo de seguridad en las inmediaciones del lugar.

Enfrentamiento en Mazatlán deja cuatro muertos

En las inmediaciones del poblado El Tiro, perteneciente al municipio de Mazatlán, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal fueron víctimas de una agresión armada.

El enfrentamiento dejó un saldo preliminar de cuatro presuntos agresores sin vida, además del aseguramiento de armamento y un vehículo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que ningún agente resultó lesionado y que la situación fue controlada.

Agreden a policías investigadores en Culiacán

En la capital sinaloense, una persecución y enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y elementos de la Policía de Investigación del Estado dejó a un sospechoso herido y daños en una unidad oficial.

El incidente estaría relacionado con la detección de un vehículo con posible reporte de robo en el sector sur de Culiacán.

El hombre lesionado fue atendido en las instalaciones de la Cruz Roja, en la colonia Centro, donde se registró una importante movilización policial.

No se reportaron agentes lesionados.

El jueves dejó nueve personas asesinadas

La violencia de este viernes se suma a los acontecimientos registrados durante el jueves 26 de noviembre, cuando al menos nueve personas fueron asesinadas en Sinaloa.

En Mazatlán se reportaron siete homicidios en distintos puntos del puerto, entre ellos establecimientos comerciales, zonas habitacionales y un sector turístico.

En Mocorito fueron encontrados dos hombres sin vida en las inmediaciones de la carretera Internacional México 15, quienes presuntamente habían sido reportados como desaparecidos en Durango.

Asimismo, en Los Mochis, dos mujeres de 36 y 40 años resultaron heridas durante una agresión armada en una vivienda del fraccionamiento Las Canteras. Por estos hechos fue detenido un hombre.

A pesar del reforzamiento de la presencia de fuerzas federales y de la reciente visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los hechos de violencia continúan registrándose tanto en el norte como en el centro y sur de Sinaloa.

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