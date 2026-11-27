Si este “Viernes Garnachero” se te antoja algo rico para quitarte el frío, la recomendación de Viernes Garnachero llega con flautas, quesadillas, gorditas y birria, en esta ocasión visitamos Tacos, Quesadillas, Gorditas, Flautas y Birria “Los Parientes”, un negocio ubicado en la colonia Irrigación, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Uno de sus platillos que vale la pena probar son las flautas de pollo o de res, que se sirven para que cada comensal les ponga los ingredientes a su gusto. La crema, el queso, la lechuga, la salsa y hasta el guacamole están disponibles para que cada quien las prepare como más le guste.

¿Eres de los que les pone de todo o prefieres dejar tus flautas sencillas? Aquí puedes decidirlo.

¿Qué puedes comer en “Los Parientes”?

Foto: Uno TV

El menú también incluye quesadillas de flor de calabaza, pollo, papa, requesón, pancita, picadillo y las tradicionales de queso.

Si lo tuyo son las gorditas, hay de chicharrón y de chicharrón con queso. Pero una de las opciones que llama la atención es la gordita especial, que por 60 pesos combina chicharrón, quesillo y birria.

Y si quieres acompañar tu comida con algo calientito, también puedes pedir consomé. Una de las ventajas es que es gratis con cualquier consumo.

¿Cuánto cuestan las flautas, quesadillas y gorditas?

Estos son algunos de los precios que ofrece el establecimiento:

Orden de flautas: 45 pesos.

Quesadillas: 30 pesos.

Gorditas: 50 pesos.

Gordita especial con chicharrón, quesillo y birria: 60 pesos.

La visita también estuvo acompañada de la atención de Juan Gabriel y todo su equipo, quienes recibieron al equipo de Viernes Garnachero y compartieron un itacate con la producción.

¿Dónde están “Los Parientes” y cuál es su horario?

El negocio se encuentra en Ejército Nacional Mexicano, esquina con Presa La Angostura, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

De acuerdo con la información proporcionada por el establecimiento, abre de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas, mientras que los sábados y domingos cierra a las 17:00 horas.

Así que ya tienes una opción para disfrutar unas flautas, unas quesadillas o una gordita especial con birria, si visitas “Los Parientes”, cuéntanos qué platillo probaste y cómo te gusta preparar tus flautas.

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