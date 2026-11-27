Pech prevé presiones en los precios de gasolina y diésel. Foto: Cuartoscuro

Aunque el presupuesto asignado a Pemex para 2027 supera los 527 mil millones de pesos, los recursos destinados al mantenimiento de su infraestructura serían insuficientes frente al incremento de accidentes y derrames registrados durante 2026, advirtió el especialista en energía Ramsés Pech.

En entrevista para A las Nueve en Uno, el analista señaló que el mantenimiento de los activos de la petrolera contempla entre 27 mil y 30 mil millones de pesos, equivalente a aproximadamente 5 o 6% del presupuesto total de la empresa, lo que limita la capacidad de atender el deterioro de sus instalaciones.

Pech alertó que gran parte de los ductos de Pemex supera los 30 años de vida útil, mientras algunas refinerías rebasan el siglo de operación. A ello se suman los daños ocasionados por las tomas clandestinas, lo que incrementa los riesgos operativos.

“El presupuesto que se tiene programado para Pemex en el 2027 respecto al mantenimiento de sus activos, más o menos está entre 27 y 30 mil millones de pesos, más o menos entre el 5 y el 6 por ciento del total del presupuesto que se le asignó a Pemex. (…) Si hemos visto muchos accidentes en los últimos meses dentro de la empresa, imagínese si no se da un diagnóstico, porque lo que se está haciendo ahorita son acciones correctivas y no acciones preventivas, sobre todo de mantenimiento”.

El especialista subrayó que la Cámara de Diputados debería reforzar las partidas destinadas al mantenimiento durante futuras revisiones presupuestales, ya que la falta de inversión compromete no sólo la operación de la industria petrolera, sino también la seguridad de los trabajadores y de las comunidades cercanas a las instalaciones.

“Año tras año que no se le invierta sobre todo a la infraestructura de Pemex va a ser mucho más complicado, porque recordemos que no son solamente lo que llamamos nosotros fierros, sino son gente que está laborando en esos lugares, hay gente que vive alrededor y hay gente que tiene sus hogares debajo de los ductos”.

Adiós gradual al efectivo en gasolineras y casetas

Respecto al acuerdo de la Secretaría de Hacienda para avanzar gradualmente hacia el pago exclusivamente electrónico en gasolineras y casetas de peaje, Ramsés Pech explicó que esta medida se enmarca en nuevas disposiciones de la Secretaría de Energía y en los ajustes regulatorios vinculados con la norma 023, orientados a reforzar la trazabilidad de los combustibles y combatir el robo de hidrocarburos.

El analista estimó que la transición podría avanzar con mayor facilidad en zonas metropolitanas como el Valle de México, Monterrey y Guadalajara, donde el uso de tarjetas bancarias es más frecuente. Advirtió que la conectividad y la dependencia del efectivo en comunidades alejadas podrían dificultar la implementación de la medida.

“La mayoría de la gente paga en efectivo en las estaciones de servicio en regiones alejadas; en ciudades la mayoría paga por tarjeta de débito, crédito. (…) Entonces el problema va a ser en las regiones alejadas en donde no se tenga una buena conectividad, ahí hay que ver la nueva normativa, puede haber algunas excepciones”.

COP31 y el futuro de los combustibles fósiles

En el plano internacional, el especialista analizó la falta de acuerdos en la COP31 para acelerar la eliminación de combustibles fósiles. Explicó que Europa buscaba impulsar la generación solar y eólica ante el encarecimiento del gas natural, pero no encontró respaldo suficiente de las grandes potencias.

“Europa esperaba tener una parte fundamental de apoyo. Sabemos que Estados Unidos no asiste desde hace dos años se salió, vemos que Rusia tampoco va a quitar el combustible fósil, depende mucho de ellos; China igual, aunque China firmó pero con sus restricciones”.

Recaudación de IEPS: proyectada en más de 500 mil mdp, pero rondaría máximo 420 mil mdp

De cara a 2027, Ramsés Pech advirtió que los costos de los combustibles y la electricidad enfrentarán presiones por el ajuste inflacionario del IEPS, un barril de petróleo entre 80 y 90 dólares y un tipo de cambio cercano a los 20 pesos, lo que encarece las importaciones de gasolina, diésel, gas LP y gas natural que realizan Pemex y la CFE.

Además, señaló que la recaudación por IEPS quedaría en no más de 420 mil millones de pesos frente a los más de 500 mil millones esperados, y planteó que incorporar etanol en las mezclas de gasolina podría ayudar a abaratar precios y equilibrar la balanza comercial con Estados Unidos.

“Hoy estamos viendo un tipo de cambio que ya casi está rozando los 20 pesos y eso también nos encarece la cantidad de pesos que necesitamos para comprar la gasolina y el diésel, el gas licuado de petróleo y el gas natural (…) Esto le pega a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex sobre las importaciones que hacen de los combustibles respectivos”.

“Eso pudiera ayudar a abaratar los precios de la gasolina si pudiéramos implementar el uso del etanol en las mezclas de la gasolina, que hoy se permite hasta el 5.8 por ciento”.

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