Maestros de la CNTE mantienen bloqueos por segundo día. Foto: José de Jesús Cortés

Por segundo día consecutivo de paro de labores, maestros de la CNTE mantienen sitiada la capital de Oaxaca con una veintena de bloqueos que forman parte de las movilizaciones para presionar y obtener una mesa de negociación con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Desde las nueve horas de este viernes, la CNTE bloqueó la entrada a la autopista Oaxaca-México, reteniendo una decena de camiones de una empresa trasnacional refresquera.

En este punto ubicado en el municipio de San Pablo, Etla, los maestros cerraron también los accesos a la planta de refrescos y a las instalaciones de la Guardia Nacional, que literalmente están sitiadas por las movilizaciones.

Cientos de personas tienen que caminar hasta dos kilómetros por bloqueos de CNTE

Cientos de personas tienen que caminar hasta dos kilómetros, para transbordar y llegar a sus destinos debido a los bloqueos de la CNTE.

También por segundo día, se mantienen los bloqueos en la planta de abastecimiento y reparto de Pemex ubicada en Santa María El Tule, así como la toma de las terminales de autobuses que unen a la capital oaxaqueña con la Ciudad de México (CDMX), Istmo de Tehuantepec, Puerto Escondido y Huatulco.

Hasta el momento, la dirigencia de la CNTE en Oaxaca no ha informado de los avances obtenidos a través de este paro de 48 horas, que mantiene incomunicada a la capital del estado.

Mientras, unos 800 mil estudiantes de nivel básico permanecen sin clases.

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