Daños por violencia en Sinaloa. Foto: IA

A una semana del operativo federal donde fue detenido el “Chapo Isidro”, autoridades anunciaron apoyos económicos para los afectados, atención psicológica y la revisión del caso de dos personas desaparecidas que presuntamente habrían sido víctimas del fuego cruzado.

A siete días de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, alrededor de 500 elementos de seguridad permanecen desplegados en Guasave, Sinaloa. Los gobiernos estatal y federal anunciaron un programa extraordinario de apoyo económico para las familias y empresas que sufrieron daños en su patrimonio.

El programa se dio a conocer este viernes 27 de noviembre durante la Mesa de Seguridad que encabezó la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, en las instalaciones de la Guardia Nacional en Guasave.

¿Quiénes podrán recibir los apoyos económicos en Sinaloa?

El programa contempla apoyos para propietarios de vehículos particulares y de carga, viviendas, comercios y otros bienes dañados durante los hechos del 20 de noviembre. Abarcará principalmente Guasave, Ahome, Mocorito, Navolato y Salvador Alvarado, así como afectaciones registradas en la ruta Culiacán–Los Mochis, sobre la carretera México 15 y la autopista Benito Juárez.

El secretario general de Gobierno, César Julio Saucedo Barrón, explicó que el apoyo para vehículos asegurados podrá alcanzar los 200 mil pesos, según las condiciones de la póliza y las reglas de operación. El programa también contempla recursos para propietarios de vehículos sin seguro y apoyos parciales para reparar inmuebles o reponer mobiliario, maquinaria, herramientas y mercancías.

¿Cuándo y dónde se podrán solicitar los apoyos?

La recepción de documentos está prevista del 30 de noviembre al 14 de diciembre, sujeta a la publicación y entrada en vigor de las reglas de operación. Habrá tres mesas receptoras, ubicadas en Ahome, Guasave y Navolato.

Entre los requisitos anunciados están acreditar la propiedad del bien, presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y aportar evidencias de los daños.

Darán 10 mil pesos a cada negocio afectado

El secretario de Economía de Sinaloa, Diego Armando Aguerrebere Espitia, informó que se identificaron 24 micro y pequeñas empresas afectadas, entre ellas taquerías, farmacias, talleres, reposterías y vendedores ambulantes.

Cada negocio recibirá 10 mil pesos. La entrega, que en conjunto suma 240 mil pesos, está prevista para la próxima semana.

Alrededor de 500 elementos de seguridad permanecen en Guasave

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, informó que, tras el operativo del 20 de noviembre, comenzó una etapa de consolidación de la estrategia de seguridad en Guasave y municipios vecinos.

En el despliegue participan el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal. El funcionario indicó que continuarán las labores de prevención y vigilancia, así como las intervenciones contra actividades delictivas. La fecha de retiro sigue sin definirse.

Revisarán los casos de dos personas desaparecidas en Guasave

Familiares de dos personas desaparecidas aseguran que ambas carecían de vínculos con la delincuencia organizada y señalan que podrían haber perdido la vida durante el fuego cruzado en Guasave.

Téllez López dijo que desconocía ambos casos y que consultará los reportes con la Fiscalía General del Estado y buscará un acercamiento con las familias.

Por su parte, la gobernadora informó que personal de salud visita a las familias que viven cerca de la zona del operativo para identificar afectaciones emocionales y brindarles atención psicológica.

Fiscalía determinará si doble homicidio está relacionado con el operativo

Este viernes fueron localizados dos hombres asesinados junto con mensajes a un costado de la carretera Internacional México 15, en el municipio de Juan José Ríos. Domínguez Nava señaló que la Fiscalía General del Estado determinará si el doble homicidio está relacionado con los hechos del 20 de noviembre.

La mandataria estatal defendió la estrategia federal de seguridad y llamó a recuperar gradualmente la normalidad de las actividades económicas y sociales en Guasave, municipio donde persiste la preocupación entre la población.

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