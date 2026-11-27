Evita estafas en el Black Friday. Foto: Shutterstock

El Black Friday está aquí y debido a eso miles de consumidores están aprovechando las ofertas para realizar compras por internet, por lo mismo, aumento de las transacciones digitales también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes, quienes utilizan promociones engañosas y sitios falsos para cometer fraudes.

Es por eso que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de Policía Cibernética, alertó a la población sobre los riesgos de comprar en línea durante esta jornada comercial.

La dependencia explicó que la urgencia por conseguir productos a precios atractivos y la confianza en las plataformas digitales pueden ser aprovechadas por los delincuentes para obtener información personal, datos bancarios o dinero de los consumidores.

Además, el crecimiento del comercio electrónico internacional ha ampliado las opciones de compra, pero también la exposición a distintas amenazas digitales.

¿Cuáles son los fraudes digitales más comunes durante el Black Friday?

De acuerdo con la Policía Cibernética, existen distintas modalidades de fraude que los usuarios deben identificar antes de realizar una compra por internet, entre las principales se encuentran:

Phishing: los delincuentes envían correos electrónicos, mensajes de texto o notificaciones que aparentan provenir de tiendas oficiales o plataformas reconocidas para robar contraseñas, datos bancarios e información personal.

los delincuentes envían correos electrónicos, mensajes de texto o notificaciones que aparentan provenir de tiendas oficiales o plataformas reconocidas para robar contraseñas, datos bancarios e información personal. Páginas falsas: crean sitios web que imitan el diseño y nombre de comercios legítimos para engañar a los compradores y obtener sus datos o pagos.

crean sitios web que imitan el diseño y nombre de comercios legítimos para engañar a los compradores y obtener sus datos o pagos. Anuncios engañosos en redes sociales: ofrecen productos a precios exageradamente bajos. Después de recibir el pago, los responsables no entregan los artículos o utilizan la información de las víctimas sin su consentimiento.

ofrecen productos a precios exageradamente bajos. Después de recibir el pago, los responsables no entregan los artículos o utilizan la información de las víctimas sin su consentimiento. Aplicaciones móviles apócrifas: se hacen pasar por plataformas de venta reconocidas, pero su objetivo es robar información personal o financiera.

se hacen pasar por plataformas de venta reconocidas, pero su objetivo es robar información personal o financiera. Mensajes SMS con enlaces maliciosos: buscan dirigir a los usuarios a sitios fraudulentos o provocar la descarga de programas maliciosos (malware) en sus dispositivos.

La SSC señaló que el propósito de estas prácticas es obtener información confidencial para realizar compras sin autorización, cometer fraudes financieros o comercializar los datos robados en el mercado negro digital.

¿Cómo evitar fraudes al comprar durante el Black Friday?

Para reducir los riesgos durante esta jornada de descuentos, la Policía Cibernética emitió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes planean realizar compras por internet:

Desconfiar de promociones y descuentos demasiado atractivos. Verificar que los sitios web sean auténticos antes de ingresar información o realizar pagos. Utilizar métodos de pago seguros. Evitar proporcionar información personal o financiera en páginas de dudosa procedencia. Guardar comprobantes de pago, capturas de pantalla y correos de confirmación. Mantener actualizado el antivirus y el sistema operativo de los dispositivos.

La dependencia también pidió a los consumidores mantenerse atentos a los enlaces que reciben por mensajes de texto, correo electrónico o redes sociales, especialmente cuando prometen ofertas extraordinarias.

¿Dónde denunciar fraudes digitales en la CDMX?

En caso de detectar una posible estafa, una oferta ficticia o cualquier otro incidente relacionado con la seguridad digital, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética de la Ciudad de México.

La SSC puso a disposición los siguientes canales de atención:

Teléfono: 55 5242 5100, extensión 5086.

55 5242 5100, extensión 5086. Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. Redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

La recomendación es verificar la autenticidad de las ofertas y de los comercios antes de compartir información personal o realizar cualquier pago.

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