Aguinaldo cae en diciembre. Foto: Cuartoscuro

Las personas adultas mayores que cuentan con la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden recibir aguinaldo en diciembre, pero no por tener la credencial, sino por contar con un empleo formal que incluya esta prestación.

El Inapam ofrece el Servicio de Vinculación Productiva, mediante el cual ayuda a las personas mayores a incorporarse al mercado laboral y aprovechar su experiencia y capacidades. A través de esta opción pueden acceder a un trabajo con prestaciones establecidas por la ley.

¿Cómo recibir aguinaldo con la tarjeta Inapam?

Para tener derecho al aguinaldo, las personas adultas mayores deben conseguir un empleo formal mediante el Servicio de Vinculación Productiva.

El instituto explica que las empresas son responsables de contratar a los trabajadores y otorgar las prestaciones laborales correspondientes. Por ello, el pago del aguinaldo depende de las condiciones de contratación y no de la tarjeta Inapam.

En cambio, quienes participan como personas voluntarias empacadoras de mercancía no reciben prestaciones laborales por esta actividad, por lo que no tienen derecho al aguinaldo mediante esta modalidad.

¿Qué opciones ofrece el Servicio de Vinculación Productiva?

El programa contempla dos modalidades para las personas adultas mayores:

Personas voluntarias empacadoras: reciben una retribución económica voluntaria de los usuarios de los supermercados, pero no cuentan con prestaciones laborales.

reciben una retribución económica voluntaria de los usuarios de los supermercados, pero no cuentan con prestaciones laborales. Empleo formal: las empresas realizan la contratación y otorgan las prestaciones que corresponden conforme a la ley.

Por ello, quienes buscan recibir aguinaldo deben optar por una oportunidad laboral formal que contemple este beneficio.

¿Qué necesitas para solicitar el servicio del Inapam?

Las personas interesadas deben acudir presencialmente a los módulos de Vinculación Productiva con los siguientes documentos:

Credencial del Inapam

CURP

El trámite es gratuito y los módulos brindan atención de 8:00 a 14:00 horas.

Así, la tarjeta Inapam puede facilitar el acceso a una oportunidad de trabajo, pero no genera por sí sola el derecho al aguinaldo. Para recibir esta prestación es necesario contar con una relación laboral formal que la incluya.

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