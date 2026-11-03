Se agrava la crisis sanitaria en la sierra de Durango; pobladores se quedan sin medicinas

Se agrava crisis sanitaria en la sierra de Durango. Foto: Omar Hernández.

Pobladores de la zona serrana de Durango denunciaron una grave crisis sanitaria derivada de la falta de medicinas, la escasez de insumos básicos como suero antialacrán y el déficit de personal médico en esta zona del estado.

Familias viajan 8 horas para recibir atención médica

Debido a una crisis sanitaria en la sierra de Durango, el diputado local Héctor Herrera denunció que las familias de la región de Las Quebradas y comunidades indígenas del municipio del Mezquital señalaron que se ven obligados a realizar trayectos de hasta ocho horas hacia las cabeceras municipales para recibir atención médica.

“No hay medicamento en la región de Las Quebradas y hemos escuchado que también en las ciudades ha sido intermitente. Si bien ha habido quejas y ha habido solución por parte de las jurisdicciones, llegan una temporada y rápido pues no es suficiente el medicamento”, asegura el diputado local Héctor Herrera.

Falta de medicamentos en la sierra de Durango

La crisis sanitaria se ha agudizado principalmente en los sectores más marginados de Durango, donde la suspensión de las caravanas de salud, debido a problemas de inseguridad, ha dejado desamparadas a cientos de familias.

“Me dijeron que no hay medicamento, me dieron una parte nomás, la otra que no. Y luego les pregunté que si puedo preguntar por el WhatsApp, pues porque lo hacen a uno venir hasta la otra semana, y me dijeron que ya quitaron el WhatsApp para la información. Antes uno preguntaba por el WhatsApp y le contestaban si estaba o no el medicamento, ahorita nada”, cuenta Antonio Méndez, uno de los habitantes afectados.

Personal médico denuncia carencias

Por su parte, el personal de salud que atiende en estas zonas de Durango explicó que las unidades y centros de salud locales carecen de claves básicas de medicamentos, interrumpiendo el tratamiento de enfermedades crónicas y limitando la capacidad de respuesta ante emergencias de salud.

“Siempre estamos careciendo por jeringas, por agujas, por soluciones fisiológicas, de todo tipo de soluciones. A veces no hallamos cómo preparar los medicamentos también porque pues no hay ese tipo de material. De hecho, no hay medicamentos tan simples como por ejemplo el paracetamol para quitar el dolor, omeprazol o pues sí, o sea, en general medicamentos e insumos no hay“, indica un integrante del personal médico de la zona serrana.

Habitantes de comunidades indígenas en Durango temen el deterioro en su salud ante la falta de recursos para costear atención o traslados médicos.

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