¿Se te pasó verificar? Multas y pasos para ponerte al corriente en CDMX y Edomex

Costo de la multa por no verificar. Foto: Sedema CDMX

¿Te tocaba verificar y se te olvidó? Si este es tu caso, debes pagar una multa por realizar el trámite fuera de plazo y después aprobar la revisión de emisiones. En 2026, la sanción es de 20 UMA en la Ciudad de México (CDMX) y 30 UMA en el Estado de México (Edomex), de acuerdo con los portales oficiales de ambas entidades.

¿Cuánto cuesta la multa por no verificar en 2026?

En la Ciudad de México, la Secretaría de Administración y Finanzas publica un costo de 2 mil 346.20 pesos por la multa de verificación extemporánea. El pago se genera mediante una línea de captura en su portal.

En el Estado de México, la Secretaría de Seguridad señala una sanción de 30 UMA. Con el valor diario de 117.31 pesos publicado por el Inegi para 2026, esa equivalencia es de 3 mil 519.30 pesos; el importe que debes cubrir será el indicado en el formato oficial de pago.

Pasos para verificar fuera de plazo en CDMX

Para regularizar un vehículo con placas capitalinas, sigue este procedimiento:

Revisa los adeudos del automóvil. Debes cumplir con los requisitos sobre tenencia, infracciones y sanciones que establece la Sedema Genera la línea de captura en el apartado de Multas por verificación extemporánea de Finanzas CDMX Realiza el pago y conserva el comprobante Confirma que el pago aparezca registrado en el sistema de Finanzas antes de llevar el vehículo a verificar Agenda tu cita y aprueba la verificación dentro del plazo autorizado.

En CDMX, el pago de la multa tiene una vigencia de 30 días naturales, contados desde el día siguiente al pago, para realizar y aprobar la verificación vehicular.

¿Cómo ponerse al corriente en el Estado de México?

El programa mexiquense establece los siguientes pasos para la verificación extemporánea:

Obtén el Formato Universal de Pago en el portal de Servicios al Contribuyente del Edomex y cubre la multa correspondiente Consulta que el pago esté registrado. La actualización puede tardar de uno a tres días naturales Agenda una cita cuando el estatus aparezca como “PAGADO” Aprueba la verificación dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha del pago

El plazo del Edomex es de 15 días, no de 30. Además, comienza a contar desde el pago; esperar a que se refleje en el sistema no reinicia ese periodo.

¿Pagar la multa permite circular libremente?

Pagar la multa no autoriza la circulación sin restricciones. En CDMX continúan las limitaciones del Hoy No Circula y las contingencias ambientales, con las condiciones específicas previstas para acudir al verificentro con cita vigente.

En el Estado de México, el programa permite el traslado al centro de verificación el día de la cita, con el formato y el comprobante de pago correspondientes, y obliga a respetar las restricciones aplicables del Hoy No Circula y las contingencias ambientales. Por ello, ponerse al corriente requiere tanto pagar la sanción como aprobar la verificación dentro del plazo establecido.

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