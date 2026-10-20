Durango alista 100 eventos y mil 100 artistas para el Día de Muertos

Festival Muuki 2026 será del 25 de octubre al 2 de noviembre. Foto: Turismo Durango

El Festival Muuki 2026 se realizará del 25 de octubre al 2 de noviembre en Durango, con cerca de 100 actividades y la participación de más de mil 100 artistas locales.

La programación estará dedicada a las tradiciones del Día de Muertos e incluirá un desfile temático, concursos de catrinas y catrines, conciertos, teatro, tapetes de aserrín y una nueva Zona Coco Muuki en Plaza Fundadores.

La celebración, impulsada por la Dirección Municipal de Fomento Económico y Turismo de Durango, contempla actividades para toda la familia y espacios especiales para personas con discapacidad, con el propósito de ampliar las posibilidades de participación durante los nueve días de programación.

Entre las novedades anunciadas destaca la Zona Coco Muuki, que se instalará en Plaza Fundadores, así como el tradicional Desfile Muuki, que en esta edición tendrá como tema la Lotería Mexicana.

¿Qué actividades tendrá el Festival Muuki 2026 por Día de Muertos?

La agenda del Festival Muuki 2026 combinará expresiones artísticas, actividades culturales y elementos tradicionales relacionados con el Día de Muertos.

La propuesta busca reunir a habitantes y visitantes en torno a las costumbres mexicanas, mediante eventos distribuidos a lo largo de nueve días.

Uno de los principales atractivos será el Desfile Muuki con temática de la Lotería Mexicana, una propuesta que incorporará referencias a este tradicional juego de mesa en el recorrido festivo.

También se llevará a cabo el Concurso de Catrinas y Catrines, que pondrá en el centro una de las representaciones más reconocidas de las celebraciones mexicanas de noviembre.

La programación también contempla conciertos y presentaciones de teatro, además de la elaboración de tapetes de aserrín, una expresión artística que forma parte de distintas celebraciones tradicionales en México.

De acuerdo con la información difundida por la Dirección Municipal de Fomento Económico y Turismo, el festival reunirá cerca de 100 eventos y más de mil 100 artistas locales.

La participación de talento duranguense será uno de los componentes centrales de esta edición.

Zona Coco Muuki llegará a Plaza Fundadores

Entre las novedades anunciadas para este año se encuentra la Zona Coco Muuki, que tendrá como sede Plaza Fundadores, en Durango.

Este espacio se suma a las propuestas del festival para ofrecer alternativas de entretenimiento relacionadas con las tradiciones de Día de Muertos.

Su incorporación forma parte de las actividades especiales previstas para esta edición, que combinará espectáculos, expresiones culturales y espacios de convivencia para distintos públicos.

La organización también contempla el Desfile Muuki con temática de la Lotería Mexicana, además del concurso de catrinas y catrines. Estas actividades convivirán con la oferta de conciertos, teatro y tapetes de aserrín durante el periodo comprendido entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre.

Aunque se dieron a conocer las principales propuestas, la información proporcionada no detalla los horarios, las sedes de cada presentación ni el calendario completo de los eventos. Por ello, quienes tengan previsto asistir deberán consultar los anuncios oficiales para conocer los detalles de cada actividad.

¿Cuándo será el Festival Muuki 2026?

El festival se llevará a cabo del domingo 25 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026, de acuerdo con las fechas anunciadas. Durante ese periodo se desarrollarán las actividades previstas para la celebración del Día de Muertos en Durango.

La oferta contempla alrededor de 100 eventos, con la participación de más de mil 100 artistas locales, así como propuestas para toda la familia. Entre los atractivos destacados están la Zona Coco Muuki en Plaza Fundadores, el desfile inspirado en la Lotería Mexicana, el concurso de catrinas y catrines, los conciertos, el teatro y los tapetes de aserrín.

Para quienes deseen asistir, la recomendación es estar pendientes de los canales oficiales del municipio, donde podrán consultar la cartelera completa, las ubicaciones, los horarios y cualquier indicación relacionada con el acceso a las actividades.

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