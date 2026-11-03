Trolebús Chalco-Ixtapaluca tendrá 12 estaciones y prevé reducir hasta 45 minutos los tiempos de traslado en el Edomex

El Trolebús beneficiará a Ixtapaluca y Valle de Chalco. Foto: Cuartoscuro

El oriente del Estado de México (Edomex) contará con una nueva alternativa de transporte público: el Trolebús Chalco-Ixtapaluca, un proyecto que contempla 12 estaciones y conectará distintos puntos del municipio con la red de transporte eléctrico que llega a la Ciudad de México (CDMX).

La obra forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Edomex y cuenta con una inversión estimada de 2 mil 500 millones de pesos. De acuerdo con las previsiones oficiales, beneficiará a más de un millón de habitantes de Ixtapaluca y Valle de Chalco, además de atender un promedio de 52 mil 797 pasajeros al día.

Uno de los objetivos del proyecto es disminuir hasta 45 minutos los tiempos de traslado de quienes se desplazan por esta región mexiquense y la conexión a la CDMX. Las autoridades prevén que la construcción concluya en julio de 2027.

Impulsamos sistemas de transporte para mejorar la conectividad de las y los mexiquenses, donde puedan ahorrar tiempos de traslado sin ver afectado su bolsillo.#ElPoderDeServir pic.twitter.com/ijVTlzmw1P — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) October 25, 2026

¿Cuáles serán las 12 estaciones del Trolebús Chalco-Ixtapaluca?

El nuevo corredor tendrá un recorrido aproximado de más de 10 kilómetros, entre Caseta Vieja y San Buenaventura. A lo largo de ese trayecto se distribuirán 12 estaciones para conectar zonas habitacionales, vialidades y puntos de interés del municipio.

La lista de estaciones anunciada para el proyecto es la siguiente:

Caseta Vieja

Cerro del Elefante

UES Ixtapaluca

Hacienda Ojo de Agua

Santa Bárbara

Carretera Internacional

Acozac

Vigilantes

Ixtapaluca Centro

Cruz Roja

Camino a San Francisco

San Buenaventura (Estación Terminal)

La ruta busca facilitar los desplazamientos dentro de Ixtapaluca y ofrecer una opción adicional para quienes viajan diariamente hacia otros municipios del oriente mexiquense y la capital del país.

¿Cómo se conectará el Trolebús Chalco-Ixtapaluca con la CDMX?

Uno de los componentes del proyecto es su integración con la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Marta, lo que permitirá enlazar ambos servicios y ampliar las alternativas de transporte para los usuarios de la zona oriente.

Además, se contemplan adecuaciones en el entorno de Constitución de 1917, en la CDMX para facilitar la conexión con otros sistemas de transporte público. Con esta infraestructura se busca que los habitantes de Ixtapaluca y municipios cercanos tengan más opciones para continuar sus recorridos hacia distintos puntos de la capital.

La conexión forma parte de una estrategia para fortalecer la movilidad metropolitana mediante la ampliación de la red de transporte eléctrico.

¿Cuánto costará y cuándo estará listo?

La construcción del sistema contempla una inversión de 2 mil 500 millones de pesos. Los recursos forman parte de los proyectos de transporte público considerados en el Plan Oriente, estrategia que incluye obras para mejorar la infraestructura y los servicios en municipios de esta región del Edomex.

De acuerdo con la información oficial del proyecto, los trabajos comenzaron el 15 de diciembre de 2025 y el periodo de ejecución está previsto hasta junio de 2027. Otras previsiones de autoridades y reportes sobre la obra ubican su conclusión en julio de ese mismo año.

Por ello, julio de 2027 es la fecha estimada para terminar los trabajos, aunque no una confirmación de que el servicio comenzará a operar ese mismo día.

¿A cuántas personas beneficiará el nuevo Trolebús?

Las estimaciones oficiales señalan que el corredor beneficiará a más de un millón de habitantes de Ixtapaluca y Valle de Chalco. También se calcula que tendrá una demanda promedio de 52 mil 797 pasajeros diarios.

La reducción de hasta 45 minutos en los traslados es uno de los beneficios previstos por las autoridades, particularmente para quienes realizan recorridos cotidianos por el oriente del Valle de México.

Con sus 12 estaciones y la conexión con la Línea 11 del Trolebús Chalco-Santa Marta, el proyecto busca ampliar la cobertura del transporte público y mejorar los enlaces entre el territorio mexiquense y la capital.

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