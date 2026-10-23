Trabajadores del IMSS de Durango denuncian represión; advierten escalada de protestas

Protestas de trabajadores del IMSS. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Pese a los intentos de represión, este viernes, los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Durango instalaron un plantón en las instalaciones de la Sección XVI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la capital.

Trabajadores del IMSS en Durango denuncian represión, amenazas y hostigamiento

Los manifestantes denunciaron represiones, amenazas de sanciones y hostigamiento por mantener la movilización en exigencia a salarios dignos y abastecimiento de insumos médicos.

“Tenemos conocimiento de que se les iba a quitar el descanso a los compañeros del turno nocturno. Nos dicen que van a revisar los lockers, se están negando licencias, se están negando pases de salida, se están negando convenios trabajador entre trabajador”, dijo Rocío Soto, enfermera del IMSS.

Rechazan propuesta de incremento salarial para trabajador del IMSS

Los trabajadores mantienen el rechazo a la propuesta de incremento salarial presentada por el IMSS y exigen un aumento directo del 10%.

“El aumento al salario que es muy poquito, son 70 pesos más a lo que se había propuesto antes. Digamos, un médico que estudió 10 años, gana 10 mil pesos en el salario tabular,y un “nini” tiene la misma beca”, explicó la enfermera Soto

La base trabajadora en Durango se une a la demanda de destitución de su líder sindical nacional, Rafael Olivos, a quien señalan de no representar los intereses de los agremiados.

Siguen protestas de trabajadores del IMSS en Durango

Los trabajadores informaron que la jornada de protesta de este viernes se mantiene sin descuidar la operatividad del servicio de salud.

Los manifestantes informaron que preparan una escalada de protestas para la próxima semana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.