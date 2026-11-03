Morras feministas MTY denuncia al influencer Kalel Reyna por contenido que normaliza la violencia contra las mujeres

Denuncian normalización de la violencia. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La colectiva Morras Feministas MTY denunció al influencer Kalel Reyna por difundir contenido en el que se normaliza la violencia contra las mujeres, con escenas que presentan golpes y jalones de pelo con fines humorísticos.

Denuncian al influencer Kalel Reyna por normalizar la violencia contra las mujeres

Ayer lunes, Kalel Reyna compartió un video para promocionar una pizzería de Monterrey. En las imágenes aparece el influencer abofeteando, jalando del cabello, empujando, insultando y aventando comida a una chica.

De acuerdo con la descripción de la publicación solo es video “humor” y “sátira”.

Al respecto, la colectiva feminista señaló que representar agresiones contra las mujeres no se trata de una simple broma, sino la trivialización de la violencia que sufren miles de madres, hijas y amigas en los hogares de Nuevo León y el resto del país.

“Representar golpes, jalones de cabello y agresiones contra mujeres para provocar risas trivializa la violencia machista y convierte situaciones de agresión en contenido consumible, compartible y monetizable”, denunciaron las Morras Feministas MTY.

La colectiva resulta que hay mujeres que no pueden disfrutar de videos que muestran agresiones contra las mujeres como una broma, porque “representan experiencias de violencia que han vivido en carne propia”.

“Normalizar estas conductas, provocar risas a partir de ellas y obtener beneficios económicos mediante su representación resulta profundamente irresponsable y revictimizante”, añadieron.

Hacen llamado a la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León

Por último, las Morras Feministas MTY le piden a la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León que valore el video de Kalel Reyna y determinen si existe violencia mediática e impongan las acciones institucionales que correspondan.

Hasta el momento el influencer Kalel Reyna no se ha pronunciado al respecto. Tampoco las instituciones han emitido algún posicionamiento.

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