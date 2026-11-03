Hombre cae a cripta de 4 metros en panteón de Tlajomulco. Foto: Cuartoscuro

Un hombre de 39 años resultó lesionado luego de caer al interior de una cripta de aproximadamente 4 metros de profundidad, en el panteón Peña Amarilla, ubicado en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

¿Cómo fue el percance?

El accidente ocurrió cuando el hombre realizaba maniobras sobre una tumba y la losa se rompió, lo que provocó que cayera al interior de la cripta.

Bomberos, policías y cadetes municipales participaron en las labores de rescate. Posteriormente, paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) estabilizaron al lesionado y lo trasladaron en estado regular al Hospital Regional 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Más de 62 mil personas visitaron los panteones de Tlajomulco

El accidente ocurrió durante la jornada de visitas por el Día de Muertos. De acuerdo con el Gobierno municipal, hasta las 14:00 horas de este lunes se contabilizaron 62 mil 230 personas en los 16 cementerios de Tlajomulco.

Como parte del operativo de seguridad, elementos de Protección Civil y Bomberos acordonaron 203 criptas que representan algún riesgo para los visitantes. Las autoridades pidieron respetar las zonas delimitadas y evitar caminar sobre las lápidas.

En el despliegue participan 33 oficiales de Protección Civil y Bomberos, apoyados por nueve unidades, así como estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del Instituto Nórdico Universitario.

Más de 62 mil personas han visitado 16 panteones en Tlajomulco por Día de Muertos. En el panteón Peña Amarilla, un hombre resultó herido tras caer 4 metros por el colapso de una tumba; fue trasladado al IMSS. Autoridades piden no pisar lápidas. pic.twitter.com/h9vd6FgyRo — DK 1250 (@dk1250) November 2, 2026

Así fue el operativo de seguridad en los cementerios

La vigilancia también contempló la participación de:

215 policías municipales y 80 cadetes , con 36 patrullas y 18 motocicletas

, con 36 patrullas y 18 motocicletas 14 paramédicos de Servicios Médicos Municipales, cuatro ambulancias y dos motocicletas

de Servicios Médicos Municipales, cuatro ambulancias y dos motocicletas 18 elementos de Movilidad, apoyados por tres unidades para el control vial

Recomendaciones de las autoridades

Ante la afluencia de visitantes y las altas temperaturas, el Gobierno de Tlajomulco recomendó mantenerse hidratados, usar ropa ligera y protector solar, además de evitar la exposición prolongada al sol.

También pidió prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores, así como seguir las indicaciones del personal de seguridad y auxilio durante las visitas a los cementerios.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.