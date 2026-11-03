¿Cada cuánto debes de revisar tu mochila de emergencia? Estos productos pueden caducar o dejar de funcionar

Mochila de emergencia. Foto: Getty

La mochila de emergencia debe revisarse cada seis meses para comprobar que sus alimentos, medicamentos y demás artículos estén en buen estado, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

La Profeco recomendó revisar, especialmente, los alimentos y medicamentos que tengan fecha de caducidad.

Por su parte, el Cenapred destacó que se debe reemplazar los artículos cuando sea necesario, así como verificar el funcionamiento de los equipos que utilizan pilas.

Durante cada revisión, conviene comprobar lo siguiente:

Alimentos: revisar las fechas de caducidad y sustituir los productos próximos a vencer

Agua embotellada: verificar su estado y fecha de consumo preferente

Medicamentos: comprobar que estén vigentes y sean adecuados para las necesidades familiares

Linterna y radio: probar que funcionen y contar con pilas de repuesto

Ropa: verificar que corresponda a la temporada y a las tallas de quienes podrían utilizarla

Documentos: mantener actualizadas las copias y los números de contacto

Las autoridades también recomiendan tener una mochila de emergencia para las mascotas, la cual debe contener:

Alimento y agua para tres días : se recomienda incluir premios o snacks, además de platos para agua o comida

: se recomienda incluir premios o snacks, además de platos para agua o comida Botiquín : gasas y vendas, antiscéptico, guantes y suero fisiológico Y medicamentos indicados por el veterinario, en caso de aplicar

: gasas y vendas, antiscéptico, guantes y suero fisiológico Identificación y documentos : cartilla o documentos veterinarios, foto reciente de la mascota, datos de contacto del tutor y dinero en efectivo

: cartilla o documentos veterinarios, foto reciente de la mascota, datos de contacto del tutor y dinero en efectivo Algo que le dé seguridad: juguete favorito, una prenda o manta con olor familiar

Mochila de emergencia para mascotas.

¿Dónde debes colocar tu mochila de emergencia?

Mochila de emergencia.

El Cenapred señaló que la mochila debe permanecer en un lugar visible y accesible, preferentemente en una zona de mayor seguridad o sobre la ruta de evacuación que la familia haya identificado previamente.

La dependencia indicó:

“La mochila deberá colocarse en un lugar visible y accesible”.

Por ello, es recomendable mantenerla cerca de la ruta de salida, siempre que no bloquee puertas, pasillos o espacios necesarios para evacuar.

No es conveniente guardarla en un sitio difícil de alcanzar, como la parte alta de un clóset o detrás de muebles pesados.

El Cenapred también aconsejó contar con una mochila adicional en el automóvil o en el trabajo, con el objetivo de tener disponibles los artículos básicos si la la emergencia ocurre fuera de casa

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

De acuerdo con el Cenapred, los artículos deben ayudar a cubrir las necesidades básicas durante las primeras horas posteriores a un desastre. Entre los objetos recomendados se encuentran:

Agua embotellada y alimentos no perecederos

Linterna y radio portátil con pilas de repuesto

Botiquín de primeros auxilios y medicamentos necesarios

Ropa abrigadora, impermeable y calzado adicional

Silbato para solicitar ayuda

Copias de documentos importantes y una memoria USB

Dinero en efectivo y duplicado de llaves

Directorio telefónico de familiares y servicios de emergencia

Artículos de higiene personal

Productos especiales para bebés, adultos mayores y mascotas

El Cenapred recomienda preparar suministros suficientes para las primeras 72 horas posteriores a una emergencia, de acuerdo con las necesidades de cada familia. Gobierno de México.

¿Qué otros cuidados debes tener con tu mochila?

La Profeco recomendó no utilizar la mochila de emergencia para actividades cotidianas.

Además, resaltó que se deben colocar las copias de documentos dentro de bolsas de plástico resellables para protegerlas de la humedad, mientras que el botiquín debe permanecer accesible, sin quedar enterrado entre otros objetos.

Finalmente, las autoridades recomiendan adaptar los suministros a las necesidades de niñas, niños, personas con discapacidad, adultos mayores y animales de compañía.