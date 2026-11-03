Andrés Manuel López Beltrán niega negocios con Jorge Amílcar: “no somos corruptos”

Foto: Cuartoscuro

Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, negó tener negocios con Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario señalado por presunta corrupción en contratos públicos durante el sexenio de AMLO.

A través de un video grabado desde Tabasco, el ahora aspirante a diputado federal habló sobre el tema, tras meses de silencio. Destacó que no ha intercedido o recomendado a alguien para tener algún contrato o negocio con la administración pública.

"Amílcar Olán":

Porque Andrés Manuel López Beltrán negó tener negocios con él y su presunta participación en red de huachicol fiscal pic.twitter.com/SylT333PIc — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 3, 2026

“No tenemos tampoco ninguna relación con los negocios o empresas de Jorge Amílcar Olán Aparicio”.

López Beltrán señaló que ya había aclarado su vínculo con Jorge Amílcar en un comunicado publicado en julio del 2024.

“Nosotros no somos corruptos como ellos; a diferencia de ellos, no poseemos riquezas, opulentas propiedades ni dinero en el extranjero. Es falso que tengamos relaciones de complicidad, socios o prestanombres o que trafiquemos con influencias para beneficiarnos”.

Aseveró que “nunca jamás han podido presentar una sola prueba… Todo es nada más tirarnos lodo”.

Huachicol fiscal

López Beltrán también negó los señalamientos por presunta relación con el huachicol fiscal, en el cual, dijo, “perversamente me quieren incluir”.

Resaltó que agentes del FBI se trasladaron a Argentina para ofrecer inmunidad al presunto testigo que lo señala sin pruebas.

“No existe ni existirá nunca ninguna prueba que nos involucre o que pueda probar nuestra participación o relación a ningún nivel con estos delitos. Nunca hemos participado en eso; nunca supimos de eso y jamás hubiéramos sido omisos, si lo hubiéramos sabido”.

Por ello, acusó directamente a Ramón Alberto Garza, a quien señaló como “agente de las agencias extranjeras en México”; al empresario Ricardo Salinas; al periodista Carlos Loret de Mola y a “otros medios” por los señalamientos en su contra.

Los señalamientos contra Jorge Amílcar

Jorge Amílcar Olán Aparicio es un empresario tabasqueño, amigo de Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán. Investigaciones periodísticas señalan presuntos casos de corrupción con contratos públicos en medicamentos, obras ferroviarias y operaciones de combustible durante el sexenio de AMLO.

El pasado 29 de septiembre, The New York Times publicó que dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizaban acusaciones sobre supuestos vínculos de López Beltrán con el crimen organizado y el contrabando de combustible.

El diario estadounidense señaló que distintas investigaciones periodísticas y archivos filtrados han relacionado a personas cercanas al hijo del expresidente con contratos gubernamentales, entre ellas Jorge Amílcar Olán.

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