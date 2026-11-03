Rescatan a hombre extraviado en cerro de Pedro Escobedo, Querétaro; habría pasado dos días en la zona

Rescatan a hombre que llevaba 2 días extraviado en cerro. Foto: PC Pedro Escobedo.

Personal de Protección Civil del municipio de Pedro Escobedo, en el estado de Querétaro, lograron rescatar a un hombre que presuntamente llevaba dos días extraviado en un cerro de la localidad. Según el cuerpo de emergencias, la localización de esta persona se dio gracias a un reporte vía telefónica.

Protección Civil rescata a un hombre perdido en cerro de Pedro Escobedo

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Pedro Escobedo, Querétaro, dio a conocer por medio de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que su personal logró rescatar a un hombre en inmediaciones de la comunidad de La Ceja.

De acuerdo con la dependencia local, elementos de la dependencia acudieron al lugar luego de recibir un reporte que llevaron a cabo a través de su línea telefónica de emergencia.

Según lo reportado, había un hombre perdido en un cerro de difícil acceso.

Hombre llevaba dos días extraviado

Protección Civil de Pedro Escobedo señala que el hombre estaba perdido en una zona cerril de difícil acceso, desorientado y con visibles muestras de deshidratación. Además, su personal calculó que podría llevar aproximadamente dos días extraviado en la zona.

Luego de su localización rápida, la dependencia señala que personal de atención prehospitalaria y rescate procedió a estabilizarlo en el sitio y a realizarle una valoración médica para descartar lesiones que pudieran comprometer su vida en las maniobras de descenso.

Finalmente, el cuerpo de emergencias procedió a su empaquetamiento y traslado hacia la ambulancia que se encontraba en la parte inferior del cerro, para llevarlo a un centro hospitalario donde recibiría mayor atención médica.

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