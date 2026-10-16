Marina da golpe al narco en Durango: asegura 1.3 toneladas de metanfetamina

El operativo lo hizo en conjunto con la FGR y SSPC. Foto: @GabSeguridadMX

La Secretaría de Marina (Semar) localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino en Durango y aseguró cerca de 1.3 toneladas de metanfetaminas, además de miles de litros de precursores químicos y equipo utilizado para producir sustancias sintéticas.

El operativo fue encabezado por la Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las acciones contra la producción de drogas de organizaciones criminales.

¿Qué aseguraron en el laboratorio clandestino de Durango?

Durante la intervención, las autoridades encontraron sustancias químicas y materiales utilizados para la elaboración de metanfetamina.

Entre lo asegurado se encuentran:

1.3 toneladas de metanfetamina, aproximadamente

4 mil 500 litros de precursores químicos

2 mil 902 kilos de sustancias químicas sólidas

Equipo utilizado para la producción de drogas sintéticas

Tras localizar el inmueble, las autoridades procedieron a inhabilitar el laboratorio clandestino, con el objetivo de impedir que continuara siendo utilizado para producir drogas.

En Durango, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, se localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino utilizado para la producción de metanfetamina.



Durante la intervención se aseguraron aproximadamente 1.3 toneladas de… pic.twitter.com/78WTaPTSkf — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026

Marina, SSPC y FGR coordinan operativo contra drogas

La operación contó con la participación de tres instituciones federales: la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México sobre el operativo, estas acciones buscan debilitar la capacidad de producción de drogas de las organizaciones criminales.

Asimismo, las autoridades señalaron que el aseguramiento permite evitar que las sustancias localizadas lleguen a las calles.

El operativo en Durango concluyó con la inhabilitación del laboratorio y el aseguramiento de metanfetamina, sustancias químicas y equipo empleado para fabricar drogas sintéticas.

A través de la cuenta de X del Gabinete de Seguridad de México, se compartieron imágenes del laboratorio, así como de las sustancias y los elementos de las dependencias señaladas.

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