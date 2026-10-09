Se suma un nuevo caso a las investigaciones por las muertes de bebés en Durango

Nuevo caso de bebés fallecidos en Durango. Foto: Pexels.

Un nuevo caso se suma a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de cinco bebés en el Hospital de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Durango.

Se trata de Aura, una recién nacida que falleció hace tres años y cuyo caso estaría relacionado con la misma bacteria señalada en los decesos recientes.

Madre de Aura espera respuestas tras tres años

María José Ramírez, madre de Aura, recordó que su hija murió hace tres años por la misma bacteria, por lo que espera que los casos recientes permitan esclarecer lo ocurrido y obtener respuestas de las autoridades.

“Fue hace tres años cuando mi hija falleció por la misma bacteria”.

La madre señaló que, pese al tiempo transcurrido, continúa a la espera de avances que le permitan conocer qué sucedió con su hija.

También reconoció que recordar la pérdida representa un proceso doloroso que aún no logra superar.

“Pues ya me esperé tres años, voy a esperar qué más pasa”.

Abogado no descarta integrar el caso a las investigaciones

Fermín Flores, abogado que representa a cuatro de los cinco casos recientes, no descartó que la muerte de Aura pueda incorporarse a las investigaciones relacionadas con los fallecimientos de recién nacidos en el hospital del IMSS en Durango.

El litigante explicó que no ha hablado directamente con María José Ramírez, aunque tuvo conocimiento de que su caso era atendido por separado.

Por ahora, no se ha confirmado si la muerte de la bebé será integrada formalmente a las indagatorias.

IMSS promete cambios en la atención hospitalaria

Tras el cambio de delegado estatal, el IMSS prometió modificaciones de fondo en la atención hospitalaria de los recién nacidos.

Sin embargo, todavía no existe un plazo definido para implementar estas medidas.

Flores consideró que los cambios requieren revisar la normativa, los reglamentos y la formación del personal médico para evitar que las deficiencias vuelvan a repetirse.

Mientras tanto, se desconoce cómo determinará la FGR las causas de muerte de los bebés y las posibles responsabilidades legales, pues la defensa evitó pronunciarse sobre las necropsias al formar parte de la investigación formal.

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