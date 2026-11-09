Aseguran medicamentos de venta ilegal en tianguis de Durango; no hubo detenidos

Medicamentos asegurados en tianguis. Foto: Uno TV

La Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) confirmó el aseguramiento diversos fármacos de uso exclusivo del sector salud que se comercializaban de manera ilegal en puestos ambulantes del tianguis de la colonia Asentamientos Humanos, ubicado al sur de la capital.

Durante el operativo, las autoridades encontraron medicamentos para controlar el dolor, así como otros insumos reservados para instituciones públicas.

¿Qué medicamentos aseguraron en el tianguis de Durango?

Entre los fármacos asegurados se encontraba el Celecoxib, un antiinflamatorio utilizado para aliviar el dolor y reducir la inflamación, principalmente en padecimientos como artritis y otros problemas articulares.

Las autoridades señalaron que este medicamento requiere receta médica, por lo que no debe comercializarse ni suministrarse sin la valoración y prescripción previa de un profesional de la salud.

Coprised advierte riesgos por medicinas expuestas al sol y al polvo

La Coprised advirtió que exhibir y almacenar medicamentos en la vía pública, expuestos al sol, al polvo o a la humedad, rompe la cadena de conservación y reduce su eficacia, lo que pone en peligro la salud de quienes los compran.

Tras el decomiso, la dependencia llamó a la ciudadanía a evitar la compra de medicinas en puestos informales y a denunciar la venta ilegal de estos insumos.

No hubo detenidos tras el aseguramiento de fármacos

Pese al operativo y al decomiso del material médico, no hubo personas detenidas, debido a que los vendedores entregaron los medicamentos de forma voluntaria. Sin embargo, los comerciantes involucrados se negaron a proporcionar sus datos personales.

La dependencia estatal precisó que el manejo y la disposición final de los medicamentos que se encuentran vencidos o deteriorados quedó a cargo del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos A.C. (SINGREM), organismo especializado que se asegura de su destrucción sin generar impacto ambiental ni riesgos para la población.

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