¿En qué mes mueren más mexicanos y cuáles son las 10 principales causas?

Los meses que registraron menos muertes fueron diciembre y septiembre.

Enero fue el mes con mayor porcentaje de muertes en México durante 2025, al concentrar el 10.1% de las defunciones ocurridas y registradas ese año, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos encabezaron las causas de fallecimiento en el país.

Según las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) 2025, publicadas este 10 de noviembre de 2026, en México se contabilizaron 792 mil 187 defunciones registradas, es decir, 27 mil 485 menos que en 2024. De ese total, 771 mil 178 ocurrieron durante 2025 y las restantes correspondieron a años anteriores.

¿Cuál fue el mes con más muertes en México durante 2025?

El INEGI identificó que enero concentró la mayor proporción de fallecimientos ocurridos y registrados en 2025, seguido de marzo y mayo.

Los meses con mayor porcentaje de defunciones fueron:

Enero: 10.1%

10.1% Marzo: 8.9%

8.9% Mayo: 8.7%

En contraste, los meses con menor proporción de muertes fueron diciembre, con 7.6%, y septiembre, con 7.7%.

Esta tendencia también se observó durante 2024, cuando enero concentró el 9.7% de las defunciones, seguido de mayo, con 9.3%.

Aunque enero volvió a ocupar el primer lugar en 2025, el informe del INEGI no establece una causa específica que explique por qué este mes concentró más fallecimientos.

¿Cuáles fueron las 10 principales causas de muerte en México?

Además de identificar los meses con más defunciones, el INEGI dio a conocer las enfermedades y otras causas que provocaron más fallecimientos durante 2025.

Las enfermedades del corazón se mantuvieron como la principal causa de muerte, con más de 183 mil casos, seguidas de la diabetes mellitus y los tumores malignos.

Este es el top 10 nacional:

Enfermedades del corazón: 183 mil 141 muertes Diabetes mellitus: 109 mil 839 muertes Tumores malignos (cáncer): 95 mil 362 muertes Enfermedades del hígado: 39 mil 277 muertes Accidentes: 38 mil 769 muertes Influenza y neumonía: 37 mil 470 muertes Enfermedades cerebrovasculares: 33 mil 978 muertes Agresiones (homicidios): 29 mil 488 muertes Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC): 18 mil 850 muertes Insuficiencia renal: 17 mil 148 muertes

Las tres principales causas sumaron 388 mil 342 defunciones, equivalentes a cerca del 49% de todas las muertes registradas en México durante 2025.

Cabe aclarar que el listado incluye enfermedades, accidentes y homicidios, por lo que no todas las causas corresponden a padecimientos de salud.

¿Qué enfermedades causan más muertes entre los mexicanos?

El reporte del INEGI señala que, dentro de las enfermedades del corazón, el 73.3% de las defunciones estuvo relacionado con padecimientos isquémicos, que ocurren cuando se reduce el flujo de sangre hacia el corazón.

La diabetes mellitus ocupó el segundo lugar nacional y apareció entre las 10 principales causas de muerte desde el grupo de edad de 25 a 34 años.

Por su parte, los tumores malignos provocaron 95 mil 362 fallecimientos. Los cánceres de órganos digestivos concentraron el 33.9% de esas muertes.

En conjunto, las enfermedades y otros problemas relacionados con la salud representaron el 89.9% de las defunciones registradas, mientras que las causas externas, como accidentes, homicidios y suicidios, concentraron el 10.1%.

¿Quiénes murieron más en México durante 2025, hombres o mujeres?

Las estadísticas también muestran diferencias entre hombres y mujeres.

Del total de defunciones registradas, 55.9% correspondió a hombres y 44.0% a mujeres. En el 0.1% de los casos no se especificó el sexo.

Por edades, las personas de 65 años y más concentraron el 58.4% de los fallecimientos.