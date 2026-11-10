Campesinos anuncian movilizaciones y bloqueos en al menos 10 estados: ¿cuándo y qué piden?

Nueva movilización de campesinos. Foto: Omar Hernández.

Campesinos anunciaron una nueva movilización nacional con manifestaciones y posibles bloqueos, pues aseguran que no se han podido establecer acuerdos con autoridades federales para atender la crisis que actualmente se vive en el campo mexicano.

Anuncian nueva movilización nacional de campesinos

Mauricio Pérez Cabrera, dirigente de la Confederación Agropecuaria de México, anunció a través de un video publicado en las redes sociales de la organización, que se llevará a cabo una nueva movilización nacional en al menos 10 estados del país.

De acuerdo con lo informado en la grabación, las manifestaciones y posibles bloqueos se llevarían a cabo el próximo martes 17 de noviembre de 2026, ante la falta de acuerdos con el Gobierno Federal para atender la crisis que se vive en el campo, principalmente en la producción de maíz y sorgo.

Se canceló reunión prevista con la Secretaría de Agricultura

También el representante de los campesinos dijo que se tomó la decisión de llevar a cabo esta movilización luego de que se cancelara la reunión que tenían prevista el lunes 9 de noviembre con la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Columba López.

Según lo dicho en el video, el encuentro se suspendió el pasado jueves por la noche, a pesar de que representantes estatales y de distintas organizaciones campesinas ya habían comprado boletos de avión y preparado su logística.

Cabe señalar que anteriormente la Confederación Agropecuaria había pospuesto una manifestación para buscar el diálogo con las autoridades y evitar afectaciones a la ciudadanía; sin embargo, consideran que esto no ha dado resultados.

¿Qué exigen los campesinos?

En otra grabación Mauricio Pérez Cabrera, dirigente de la Confederación Agropecuaria de México exigió al Gobierno federal reabrir las ventanillas de registro del programa Maíz 2026, luego de denunciar que numerosos productores del Bajío y otras regiones del país quedaron fuera por fallas en la plataforma de inscripción de la SADER.

Además, señaló que el periodo de registro duró únicamente siete días hábiles, tiempo en el que los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) no lograron capturar todos los expedientes que recibieron de productores y organizaciones campesinas.

Explicó que la Confederación y otras agrupaciones apoyaron la recopilación de documentos para facilitar la inscripción de los agricultores; sin embargo, aseguró que numerosos expedientes, particularmente en Michoacán, siguen sin ser enviados o registrados en la plataforma federal.

Por otra parte, reclamó que todavía existen productores a quienes no se les han entregado los 800 pesos por tonelada de maíz correspondientes al ciclo anterior, pese a que, según recordó, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a que los adeudos quedarían liquidados en marzo de 2026.

Las demandas de los agricultores

Ante la falta de acuerdos con las autoridades federales, la Confederación Agropecuaria de México mantiene sus demandas:

Reabrir las ventanillas del programa Maíz 2026 para incorporar a los productores que quedaron fuera del registro

Liquidar los apoyos pendientes de 800 pesos por tonelada de maíz de 2025

Garantizar precios rentables y certidumbre para los productores de maíz y trigo

Resolver los problemas relacionados con la cuota energética y los trámites ante Conagua y CFE

Finalmente, Pérez Cabrera resaltó que la movilización del 17 de noviembre busca defender al campo mexicano y garantizar la soberanía alimentaria del país.

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