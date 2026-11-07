Néstor Vargas, presidente del Órgano de la Administración Judicial, se tira al piso en Durango para no atender a manifestantes

Néstor Vargas Solano. Foto: Cuartoscuro

El presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas, terminó en el suelo durante un altercado con trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Durango. El incidente ocurrió en la Escuela Federal de Formación Judicial, donde los manifestantes intentaron acercarse a las autoridades para reclamar por los nuevos lineamientos de evaluación laboral.

La protesta en Victoria de Durango formó parte de las movilizaciones nacionales contra los criterios de desempeño establecidos por el OAJ. Los trabajadores rechazan que su permanencia en los puestos dependa de evaluaciones que, aseguran, no consideran objetivas y podrían poner en riesgo sus empleos.

Protesta contra evaluaciones del Poder Judicial termina en enfrentamiento

La movilización tomó fuerza cuando los inconformes intentaron ingresar a las aulas de la sede educativa para encarar directamente a los mandos del organismo y cuestionar los exámenes previstos para diciembre.

Durante el altercado se produjo un enfrentamiento físico que terminó con Néstor Vargas en el piso. Los trabajadores señalaron que la caída del funcionario habría sido una simulación para evitar atender sus demandas y establecer un diálogo.

Néstor Vargas NO QUIERE DAR LA CARA! @OAJ_Mex

Néstor Vargas estaba de visita en Durango.



El personal solicitó audiencia; para reusarse a otorgarla, sucedió lo que observan en el último video, señalan que las personas que lo rodean son su personal.#NestorVargas #PJF pic.twitter.com/bSG5Vo7kO8 — Millie (@millieddhh) November 6, 2026

Trabajadores denuncian evaluaciones sin criterios objetivos

Tito Rubín, delegado sindical, cuestionó que la calificación de los empleados dependa de sus titulares y compañeros de juzgados o tribunales. Asimismo, el representante consideró que este mecanismo puede provocar que los trabajadores busquen obtener la aprobación de sus superiores para conseguir una calificación superior a 80 puntos y mantener su permanencia durante un año.

Por su parte, Laura Tapia, trabajadora del Poder Judicial, aclaró que no están en contra de presentar exámenes, sino de que su estabilidad laboral dependa de evaluaciones que consideran subjetivas.

Lo que no nos parece justo es que el sustento de nuestras familias dependa de una evaluación que ni siquiera es objetiva.

La trabajadora también cuestionó que las mismas personas con facultades para despedirlos sean quienes determinen sus resultados.

PJF en Durango mantendrá protestas y suspensión de actividades

Los delegados sindicales también rechazaron los parámetros y las posibles sanciones, al considerar que representan un mecanismo de control y presión sobre la base trabajadora.

Roberto Ozuna, delegado sindical, afirmó que los empleados no pueden desempeñar sus funciones bajo amenazas y calificó los criterios como discriminatorios.

Ante la falta de acuerdos, los trabajadores anunciaron que mantendrán la suspensión de actividades y las movilizaciones hasta conseguir mesas formales de diálogo con las autoridades.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.