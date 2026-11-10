Armas de fuego causan 7 de cada 10 homicidios en México; son la principal causa de muerte entre hombres de 25 a 44 años

Foto: Cuartoscuro

En México, 7 de cada 10 homicidios registrados durante 2025 fueron provocados por lesiones con armas de fuego, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) que dio a conocer el Inegi.

El informe también revela que los homicidios fueron la principal causa de muerte entre los hombres de 25 a 34 y de 35 a 44 años.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) contabilizó 29 mil 488 presuntos homicidios en el país durante 2025. De ellos, el 70.6% estuvo relacionado con lesiones provocadas por armas de fuego, el medio más frecuente entre las muertes clasificadas como homicidios.

¿Cómo ocurrieron los homicidios en México durante 2025?

Según el reporte del Inegi, publicado este 10 de noviembre de 2026, los medios más frecuentes que provocaron lesiones mortales fueron:

Armas de fuego: 70.6%.

70.6%. Armas blancas: 9.5%.

9.5%. Ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación: 6.6%.

En 2025, se contabilizaron 792,187 defunciones registradas. Las primeras cinco causas de defunción a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes.



Del total de defunciones… pic.twitter.com/LaJPGPiHf1 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 10, 2026

Los datos muestran que las armas de fuego estuvieron involucradas en más de dos terceras partes de los homicidios registrados en el país.

Del total de víctimas, 25 mil 812 fueron hombres, equivalentes al 87.5%, mientras que 3 mil 338 fueron mujeres, el 11.3%. En el 1.2% restante no se especificó el sexo de la persona fallecida.

Homicidios, principal causa de muerte entre hombres de 25 a 44 años

Uno de los datos más relevantes del informe es el impacto de los homicidios entre los hombres de 25 a 44 años.

El Inegi identificó que los homicidios fueron la primera causa de muerte entre los hombres de 25 a 34 años y también entre los de 35 a 44 años, por encima de otras causas de fallecimiento en ambos grupos de edad.

Además, al considerar tanto a hombres como a mujeres, el grupo de 25 a 34 años concentró el 28.2% de todos los homicidios registrados en México, la mayor proporción entre los distintos grupos de edad.

Esto significa que casi 3 de cada 10 víctimas de homicidio tenían entre 25 y 34 años.

¿Qué estados registraron más homicidios en México?

El informe del Inegi coloca a Guanajuato como la entidad con el mayor número de homicidios registrados durante 2025, seguida del Estado de México y Chihuahua.

Los tres estados con más casos fueron:

Guanajuato: 3 mil 334 homicidios Estado de México: 2 mil 618 homicidios Chihuahua: 2 mil 291 homicidios

En conjunto, estas tres entidades acumularon 8 mil 243 homicidios, cerca del 28% del total nacional.

¿Cuántos homicidios se registraron en México durante 2025?

El Inegi reportó 29 mil 488 homicidios, con una tasa nacional de 22.6 por cada 100 mil habitantes, inferior a la registrada en 2024, cuando fue de 25.8.

Los homicidios ocuparon el octavo lugar entre las principales causas de muerte de toda la población mexicana durante 2025 y el sexto entre los hombres, considerando todas las edades.

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