Pagos digitales y formalización de la economía

En esta videocolumna de opinión, Alicia Salgado analiza el impulso a los pagos digitales en México y plantea que esta medida podría contribuir a la formalización económica. Su argumento parte del alto uso de efectivo y del peso que, según las cifras que menciona, tiene la economía informal.

Salgado pone como referencia el caso de Corea del Sur, donde, de acuerdo con su explicación, se impulsaron medidas como la instalación de terminales punto de venta y estímulos para que los consumidores utilizaran pagos con tarjeta. Para la analista, estas acciones ayudaron a involucrar a ciudadanos y comercios en la fiscalización y a fortalecer la recaudación.

Hacia el final, Salgado plantea que México necesita avanzar en la formalización y cuestiona qué medidas podrían generar un estímulo real para incrementar el uso de pagos digitales.

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