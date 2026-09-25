IMSS descarta nuevos casos asociados a bacteria en hospital de Durango

No se han presentado nuevos casos klebsiella pneumoniae. FOTO: Getty

El IMSS informó nuevos avances en la investigación de los casos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, en Durango. Hasta este 24 de septiembre, no se han presentado nuevos casos asociados.

El Instituto señaló que continúa la vigilancia epidemiológica y los análisis relacionados con la bacteria Klebsiella pneumoniae. Además, la UCIN permanece cerrada a nuevos ingresos mientras siguen las investigaciones.

🔔 #Actualización | IMSS informa avances en la investigación de los casos registrados en la UCIN del HGZ No. 1, en #Durango.



La vigilancia epidemiológica continúa y, hasta el momento, no se han presentado nuevos casos asociados.



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IMSS analiza muestras por Klebsiella pneumoniae en Durango

Este 24 de septiembre concluyó el periodo de observación de los cultivos que estaban pendientes de los bebés que compartieron la unidad, de acuerdo con la tarjeta informativa emitida por el IMSS.

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Continúan los análisis correspondientes y la vigilancia epidemiológica; hasta el momento, no se han reportado nuevos casos asociados.



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Las muestras fueron enviadas a la Ciudad de México para realizar la secuenciación genética de Klebsiella pneumoniae. El Instituto indicó que dará a conocer los resultados una vez que estén disponibles.

Hasta el momento, los cultivos ambientales realizados en el hospital no han reportado presencia de Klebsiella.

La vigilancia epidemiológica continúa y, según el reporte del IMSS, no se ha presentado ningún otro caso asociado.

UCIN permanece cerrada a nuevos ingresos

Como parte de las medidas implementadas, la UCIN del HGZ No. 1 de Durango continúa cerrada a nuevos ingresos.

El Instituto también informó que atendió los requerimientos realizados por la Fiscalía General de la República (FGR) derivados de una denuncia.

El IMSS aseguró que colaborará con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos y que mantendrá apertura y transparencia durante este proceso.

IMSS mantiene acompañamiento a las familias

A través de Jorge Marengo, titular de la Unidad de Derechos Humanos, el IMSS mantiene atención personalizada para las familias que así lo soliciten.

El Instituto también reiteró su solidaridad con las familias y señaló que continuará informando sobre los avances de las investigaciones.

Por ahora, permanecen pendientes los resultados de la secuenciación genética de la bacteria enviada para su análisis a la Ciudad de México.