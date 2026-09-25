Caso bebés fallecidos en IMSS Durango: envían muestras a CDMX para secuenciar bacteria Klebsiella pneumoniae

IMSS concluye observación de cultivos pendientes de bebés. Foto:Cuartoscuro/Archivo

El IMSS Durango concluyó el periodo de observación de los cultivos que estaban pendientes de los recién nacidos que compartieron estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1, donde se investiga la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae en relación con los casos de bebés fallecidos.

Como parte de la investigación epidemiológica, las muestras fueron enviadas a la Ciudad de México para realizar una secuenciación genética de Klebsiella pneumoniae, procedimiento que permitirá obtener información sobre las características genéticas de la bacteria y continuar con el análisis de los casos.

La coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, Adriana Toríz, informó que los resultados serán dados a conocer una vez que estén disponibles. Hasta el último reporte, la vigilancia continúa y no se habían presentado nuevos casos asociados entre los pacientes bajo seguimiento.

🔔 #Actualización | IMSS informa avances en la investigación de los casos registrados en la UCIN del HGZ No. 1, en #Durango.



La vigilancia epidemiológica continúa y, hasta el momento, no se han presentado nuevos casos asociados.



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¿Qué pasó con los cultivos de los bebés en Durango?

El IMSS informó que terminó el periodo establecido para observar los cultivos pendientes de los recién nacidos que compartieron la UCIN. Esta etapa forma parte del seguimiento epidemiológico que se mantiene después de los casos registrados en el hospital de Durango.

La conclusión de la observación de los cultivos permite avanzar a la siguiente parte del análisis: la caracterización genética de las muestras relacionadas con Klebsiella pneumoniae.

Las autoridades todavía esperan los resultados de este procedimiento antes de establecer conclusiones adicionales sobre la bacteria detectada en los casos.

¿Por qué enviaron las muestras a CDMX?

Las muestras fueron trasladadas a la Ciudad de México para someterlas a un proceso de secuenciación genética. Este análisis permite estudiar el material genético de un microorganismo y obtener información que puede ayudar a establecer si existe una relación entre diferentes muestras.

En este caso, el estudio se realiza sobre muestras relacionadas con Klebsiella pneumoniae, bacteria que forma parte de la investigación epidemiológica por los casos registrados en la UCIN del HGZ No. 1 de Durango.

Hasta contar con los resultados, las autoridades no han informado conclusiones definitivas sobre una posible relación genética entre las muestras.

¿Qué se sabe sobre Klebsiella pneumoniae en el hospital?

La información proporcionada por el IMSS señala que la bacteria Klebsiella pneumoniae está siendo analizada dentro de la investigación de los casos.

La coordinadora de Vigilancia Epidemiológica también informó que, hasta ese momento, los cultivos ambientales realizados en la unidad no habían reportado presencia de Klebsiella.

Este dato corresponde específicamente a las muestras ambientales obtenidas en el hospital y no sustituye los resultados de la secuenciación genética que se realiza a las muestras enviadas a la capital del país. Por ello, la investigación permanece abierta mientras se esperan los resultados de laboratorio.

¿Hay nuevos casos de bebés asociados?

De acuerdo con el último reporte, no se han presentado nuevos casos asociados.

La vigilancia epidemiológica continúa en el Hospital General de Zona No. 1 de Durango para dar seguimiento a los pacientes que estuvieron expuestos o compartieron estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. La conclusión de la observación de los cultivos pendientes representa un avance dentro de este proceso, aunque todavía falta conocer los resultados de la secuenciación genética.

¿Qué sigue en la investigación?

El siguiente paso es recibir y analizar los resultados del estudio genético realizado a las muestras enviadas a la Ciudad de México. Las autoridades señalaron que los resultados serán informados cuando estén disponibles.

Mientras tanto, el seguimiento epidemiológico continúa en la unidad hospitalaria y se mantiene la vigilancia para identificar oportunamente cualquier nuevo caso relacionado.

El análisis busca aportar información adicional sobre Klebsiella pneumoniae y sobre los casos registrados entre recién nacidos que permanecieron en la UCIN. Los resultados de laboratorio serán los que permitan ampliar la información disponible sobre la bacteria y su posible relación entre las muestras analizadas.

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