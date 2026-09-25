Trump anticipa “cosas trascendentales” tras reunirse con Xi; acepta futura invitación a China

Trump quedó complacido con la reunión con Xi. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, aseguró que la reunión con su homólogo de China, Xi Jinping, fue “muy productiva” para ambas naciones e incluso, adelantó que “se avecinan cosas trascendentales”.

Pese a que la visita de Estado tiene como objetivo suavizar las tensiones que existen entre ambos países, el mandatario estadounidense centró su breve mensaje en el tema de la Inteligencia Artificial (IA), materia que ha defendido pese a las advertencias de que puede resultar perjudicial para el ser humano.

“Como casi todos los demás, parecía gustarle llamar a la inteligencia artificial, un término mal y poco preciso, con un nombre mucho más exacto e importante: SUPERINTELIGENCIA”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Donald Trump acepta invitación para visitar China

Durante la reunión entre los jefes de Estado, quienes estuvieron acompañados por sus esposas Melania y Peng Liyuan, en la que compartieron el té, Donald Trump aceptó la invitación de su homólogo Xi Jinping para visitar China.

El momento fue compartido por la Casa Blanca a través de su cuenta de X, en la que se ven los presidentes dialogando.

“De cara al resto del año, tendremos dos oportunidades más para reunirnos. Primero, la reunión de la APEC en China y luego la cumbre del G-20 en Estados Unidos. Les doy la bienvenida, señor Presidente, y a la Primera Dama a visitar China”, mencionó Xi.

El líder republicano declaró por su parte que está muy contento con esta visita y estoy seguro de que China también lo está. “Es un gran beneficio para ambos países”.

"America is very happy about this visit, and I'm sure China is very happy also. Great things for both countries."



President Trump accepts a future invitation to China over tea with President Xi, Madame Peng Liyuan, and First Lady Melania Trump. 🍵🇺🇸 pic.twitter.com/UnOuusOGem — The White House (@WhiteHouse) September 25, 2026

¿Cuáles son los puntos clave de las conversaciones entre Trump y Xi?

Taiwán e Irán

Xi Jinping pidió a Estados Unidos actuar con “prudencia” respecto a Taiwán, de acuerdo con la agencia Xinhua, y expresó su deseo de que Washington se oponga a la independencia de la isla, que China considera parte de su territorio.

Xi también expresó su deseo de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo “lo antes posible” mediante la negociación.

Inteligencia Artificial

La rivalidad también enfrenta a Estados Unidos y China en materia de inteligencia artificial. Ambos países tienen la “responsabilidad de (…) garantizar que el desarrollo de la IA esté siempre bajo control humano”, declaró Xi.

Trump, en cambio, afirmó en su red Truth Social que quiere mantenerla “exactamente donde está”, en alusión a los pedidos para su regulación.

Tregua comercial

Prolongar la tregua de la guerra comercial que sacudió la economía mundial en 2025 era uno de los desafíos de la cumbre. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció, antes de la llegada de Xi, que el objetivo se había alcanzado, pero solo hasta el 10 de enero.

Xi celebró el “acuerdo”, informó Xinhua sin dar más detalles.

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