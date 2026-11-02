Sortean 600 viviendas del Bienestar en Cuautitlán Izcalli

Sortean 288 casas para familias de Cuautitlán Izcalli. Foto: Cuartoscuro

Fueron seleccionadas 288 familias de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, de las 600 casas disponibles, mediante un sorteo del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) para poder acceder a una vivienda en el municipio.

¿Dónde se efectuó el sorteo?

La selección se realizó durante una asamblea celebrada en el Salón Candiles del DIF municipal, ubicado en la zona centro, donde se llevó a cabo la extracción de folios de las personas inscritas mediante una tómbola.

De acuerdo con la información del Ayuntamiento, el proyecto contempla la construcción de 400 viviendas en Cuautitlán Izcalli. En esta primera selección fueron elegidos 288 folios, cuyos titulares podrán continuar con el procedimiento para acceder a una de las casas.

¿Cuántas personas se registraron para las Viviendas del Bienestar?

El presidente municipal, Daniel Serrano, informó que alrededor de 3 mil personas se registraron para participar en el programa en Cuautitlán Izcalli. De ese total, aproximadamente 2 mil 400 son habitantes del municipio.

Las personas interesadas conocieron los resultados durante la asamblea, organizada por la CONAVI, dependencia responsable de desarrollar el proyecto federal.

¿Qué deben hacer quienes fueron seleccionados?

Las personas cuyos folios resultaron seleccionados deberán consultar los resultados en la página oficial de la CONAVI y tramitar su Constancia de No Propiedad ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).

Este documento forma parte de los requisitos para continuar con el proceso de asignación de vivienda. De acuerdo con el folleto entregado a las personas participantes, quienes no presenten la constancia cuando les sea solicitada podrían quedar fuera de la selección.

La obtención de un folio seleccionado no significa que la vivienda ya haya sido asignada de manera definitiva, pues las personas deberán completar los trámites y acreditar los requisitos establecidos por el programa.

¿Qué pasa con quienes no salieron seleccionados?

Las personas que no fueron elegidas en este sorteo podrán participar en una próxima convocatoria del programa Vivienda para el Bienestar, a cargo de la CONAVI.

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