Muere César Hernando Fuentes, alcalde de Tonatico, tras chocar en motocicleta en Edomex

César Fuentes, alcalde de Tonatico. Foto: Ayuntamiento de Tonatico

César Hernando Fuentes Domínguez, presidente municipal de Tonatico, Estado de México (Edomex), falleció la noche del domingo 20 de septiembre después de sufrir un accidente de tránsito mientras viajaba en motocicleta.

Envío mi más sentido pésame a familiares y seres queridos del Presidente Municipal de Tonatico, César Fuentes, ante su lamentable partida.

Mis condolencias también a las personas servidoras públicas que son parte del Ayuntamiento de Tonatico. Descanse en paz. pic.twitter.com/4W5RVrSe7U — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) September 21, 2026

El deceso fue confirmado por la gobernadora del Edomex, Delfina Gómez Álvarez, quien expresó sus condolencias a familiares y personas cercanas al edil. Además, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, partido por el que llegó a la presidencia municipal, también lamentó los hechos.

De acuerdo con los reportes disponibles, el accidente ocurrió en la zona centro de Tonatico y Fuentes Domínguez tuvo que ser trasladado a un hospital de Ixtapan de la Sal en Edomex para recibir atención médica.

¿Qué pasó con el alcalde de Tonatico?

Los primeros reportes señalan que el presidente municipal sufrió un accidente mientras conducía una motocicleta. Sin embargo, hasta la información disponible durante la mañana del lunes, no había una versión oficial que precisara las circunstancias del percance.

Algunas versiones difundidas por medios locales apuntaron a un posible impacto contra una patrulla de la Policía Municipal, mientras que otras señalaron que el alcalde habría perdido el control de la motocicleta. La información sobre el vehículo contra el que ocurrió el choque no había sido esclarecida oficialmente.

Tras el accidente, paramédicos brindaron atención a Fuentes Domínguez y posteriormente fue llevado a un hospital de Ixtapan de la Sal debido a las lesiones que sufrió.

El presidente municipal finalmente habría fallecido a consecuencia de la gravedad de las heridas, de acuerdo con los reportes difundidos tras el accidente.

¿Quién era César Hernando Fuentes Domínguez?

Fuentes Domínguez se desempeñaba como presidente municipal de Tonatico para el periodo 2025-2027. Documentos oficiales del Gobierno del Edomex lo identificaban como presidente municipal constitucional.

Durante su administración encabezó actividades institucionales relacionadas con seguridad y gobierno municipal. En enero de 2025, por ejemplo, presidió la instalación del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Tonatico.

Lamento profundamente el fallecimiento de César Fuentes, Presidente Municipal de Tonatico.



Mis más sinceras condolencias y solidaridad a familiares, amigos e integrantes del ayuntamiento.

Descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/sj5IdZhly4 — Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) September 21, 2026

Su fallecimiento generó pronunciamientos de autoridades y dirigentes políticos. La gobernadora Delfina Gómez lamentó públicamente la muerte del alcalde y envió sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano también confirmó el fallecimiento y expresó su pesar por la muerte del presidente municipal.

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