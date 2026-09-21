Tráiler y taxi caen del Periférico Ecológico en Puebla; videos

Un tráiler cayó de un puente en Puebla. Foto: @PCGobPue

Un fuerte accidente se registró la noche del domingo en Puebla, donde un tráiler cayó de uno de los puentes del Periférico Ecológico, a la altura de la Universidad del Valle de México (UVM), en San Andrés Cholula. En el percance también estuvo involucrado un taxi y tres personas resultaron lesionadas.

Fuerte accidente en el Periférico Ecológico

El accidente ocurrió sobre el Periférico Ecológico, con dirección a Camino Real a Cholula, a la altura de la UVM. El momento posterior al percance quedó captado en videos difundidos por personas que se encontraban en la zona.

#ÚltimaHora 🔴 | Cae tráiler y taxi del puente del Periférico Ecológico hacia Camino Real a Cholula a la altura de la UVM



Reportan personas lesionadas, urge ambulancia @911Puebla pic.twitter.com/bGyJAGHRhg — LosTitulares (@_LosTitulares) September 21, 2026

En las imágenes se observa al tractocamión con la parte frontal sobre el pavimento, mientras que a unos metros se encontraba un taxi volcado. Elementos de emergencia acudieron al lugar para atender a las personas involucradas.

Debido al impacto, se registró una fuga de diésel del tráiler, por lo que personal de Protección Civil realizó labores para contener el combustible y reducir riesgos en la zona.

🚨#ÚLTIMAHORA 🚨 Tráiler y taxi cayeron esta noche de #domingo desde el Periférico Ecológico de #Puebla, a la altura del puente de la UVM. Hay un herido (un prensado) y caos vial en la zona.@Pueblaonline @CronicaPuebla_ pic.twitter.com/fYCrul7nti — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) September 21, 2026

¿Qué dice Protección Civil Puebla del accidente?

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla informó que atendió “la volcadura de un tractocamión que cayó de un puente en el Anillo Periférico Ecológico, a la altura de la UVM”.

La dependencia detalló que en el accidente también estuvo involucrado un taxi y que tres personas fueron atendidas y trasladadas a hospitales.

Entre las personas valoradas se encuentra el conductor del taxi, de 55 años, una menor de 10 años y una mujer de 45 años.

Contienen fuga de diésel tras accidente

Como parte de las labores de emergencia, Protección Civil informó que “se contuvo una fuga de diésel del tractocamión”. Tras controlar el derrame y realizar las acciones correspondientes, la dependencia señaló que “el área quedó sin riesgo y a cargo de las autoridades correspondientes”.

🚨 En San Andrés Cholula, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió la volcadura de un tractocamión que cayó de un puente en el Anillo Periférico Ecológico, a la altura de la UVM. En el incidente se vio involucrado un taxi.



🩺 Tres personas fueron atendidas: el… pic.twitter.com/sKFUk4PiJN — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 21, 2026

Las autoridades continuaron con las labores posteriores al accidente para atender la emergencia y mantener bajo control la zona donde ocurrió la caída del tractocamión.

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